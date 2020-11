Picone è guarito dal Coronavirus: quando torna a Striscia la notizia

By

Valentino Picone è guarito dal Coronavirus. Da domani, lunedì 9 novembre, tornerà a condurre Striscia la notizia, dopo due settimane di assenza. L’esito negativo del tampone molecolare dà così la possibilità al comico di tornare alla conduzione del noto programma del preserale di Canale 5, a fianco a Ficarra. Il duo, amatissimo dal pubblico italiano, tornerà dunque in scena. Picone sorridente ammette di essere felice di ricominciare a condurre la trasmissione insieme al suo amico di sempre. Il comico ci tiene, inoltre, a fare un fraterno ringraziamento a Cristiano Militello e Sergio Friscia che in questi giorni l’hanno sostituito. Intanto, sulla pagina ufficiale del duo arriva l’annuncio ufficiale sulla sua guarigione.

“Tampone negativo! Lunedì si torna a Striscia”, si legge sotto il post che vede Picone sorridente, mentre abbraccia il cagnolino Mes. La conferma ufficiale sulla positività di Valentino è arrivata lo scorso 29 ottobre. Ma è dal 26 ottobre che il comico siciliano è assente dal noto programma. Il 49enne ha dovuto, ovviamente, rispettare la quarantena e restare in isolamento fino a che non ha ricevuto l’esito negativo del tampone. Picone ha così superato e affrontare questo periodo difficile.

Il comico sapeva di aver lasciato il pubblico in buone mani. Dietro al bancone ad affiancare Salvatore Ficarra ci hanno pensato Friscia e Militello. Entrambi hanno ricevuto l’approvazione da parte del pubblico. In particolare, Sergio ha sin da subito conquistato i telespettatori. Con Ficarra si conoscono ormai da tempo, tanto che hanno lavorato insieme a un film in passato. I due hanno mostrato immediatamente di avere una certa complicità.

Lo stesso Picone, dopo aver reso noto di aver contratto il Covid-19, ha scelto di rassicurare tutti. Il comico rivelava al pubblico di stare bene e di essere speranzoso. In particolare, Valentino sperava di poter tornare presto accanto a Ficarra. Ed ecco che finalmente i telespettatori potranno nuovamente vederlo sul piccolo schermo già da domani. Il duo comico conduce Striscia dall’anno 2005.

Quello di Picone, in casa Striscia, non è stato l’unico caso di Coronavirus. Solo qualche settimana fa, arrivava l’annuncio sulla positività di Antonio Ricci. Dopo di che anche Gerry Scotti ha rivelato al pubblico di essere risultato positivo. Sono diversi i personaggi noti nel mondo dello spettacolo che hanno contratto il virus.