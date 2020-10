Gerry Scotti positivo al Coronavirus: “Sono sotto controllo medico”

Gerry Scotti ha il Covid-19. La notizia circolava dalle prime ore di lunedì 26 ottobre 2020 ma solo in tarda mattinata il volto di Canale 5 ha dato ufficialmente la conferma via Instagram. Gerry ha ammesso di essere lui il famoso conduttore Mediaset con il Coronavirus di cui parlava qualche ora fa Dagospia.

Sui suoi account social – come potete vedere più in basso – il 64enne ha preferito non svelare troppi dettagli. Gerry si è limitato a dire che sta bene, che è nella sua casa di Milano ed è sotto controllo medico. Non è chiaro se Scotti abbia dei sintomi particolari o se sia del tutto asintomatico.

Secondo quanto riporta TPI il giurato di Tu si que vales avrebbe contratto il virus da un parente stretto ma Gerry Scotti non ha né confermato né smentito tale indiscrezione.

Nonostante il Covid-19 continueremo a vedere Gerry Scotti in televisione: le puntate di Chi vuole essere milionario? e Tu si que vales sono infatti registrate con largo anticipo.

Gerry Scotti nonno per la prima volta

La positività al Covid-19 è una nota stonata in un periodo assai felice per Gerry Scotti. Il conduttore sta infatti per diventare nonno per la prima volta, come annunciato qualche settimana fa a Verissimo di Silvia Toffanin. Il figlio Edoardo, visto a Lo show dei record, è in attesa della sua prima erede.

Una notizia che ha riempito di gioia Gerry, che da tempo sognava di avere dei nipoti. Scotti spera però che questa bambina in arrivo non resti a lungo figlia unica visto che lui non ha avuto fratelli e dopo Edoardo, nato dal matrimonio ormai concluso con Patrizia, non ha avuto altri figli.

Chi è il figlio di Gerry Scotti

Classe 1992, Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti. Il ragazzo è frutto del matrimonio tra il presentatore Mediaset e Patrizia, durato dal 1991 al 2002. Grande appassionato di cinema, Scotti Junior ha vissuto per un lungo periodo negli Stati Uniti.

Nel 2015 è rientrato in Italia e ha fatto il suo debutto televisivo come inviato de Lo Show dei Record, accanto a papà Gerry. Dopo quell’unica esperienza, Edoardo ha mollato il piccolo schermo e ha deciso di impegnarsi col cinema. Il suo sogno è quello di affermarsi come regista. Ignota, per ora, l’identità della moglie che sta per renderlo papà per la prima volta.