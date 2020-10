Picone positivo al Covid: Sergio Friscia confermato a Striscia la notizia

By

È finalmente arrivato l’esito del tampone del comico siciliano: il diretto interessato ha dato l’annuncio via Instagram. “Sto bene”, ha assicurato Valentino ai suoi follower e fan.

Ora è ufficiale: Valentino Picone ha contratto il Coronavirus. Il comico siciliano ha finalmente avuto l’esito del tampone, che è dunque risultato positivo. Ora il 49enne dovrà restare in isolamento e tornerà a Striscia la notizia solo quando riuscirà a negativizzarsi. Dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci è stato confermato Sergio Friscia. Quest’ultimo affiancherà Salvatore Ficarra fino al ritorno in video di Picone, dopo la puntata che ha visto per la prima volta nei panni di conduttore l’inviato Cristiano Militello.

“Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani”

Sergio Friscia ha convinto fin dal primo istante i telespettatori di Striscia la notizia. Il 49enne conosceva da tempo Salvatore Ficarra (hanno lavorato insieme ad un film qualche tempo fa) e in video i due hanno mostrato subito una certa complicità. In futuro Friscia potrebbe diventare a tutti gli effetti un conduttore del programma e non più un supplente?

Ficarra e Picone conducono Striscia la notizia dal 2005. Al momento gli altri conduttori ufficiali della trasmissione sono: Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker, Gerry Scotti. La scorsa primavera ha fatto il suo debutto pure l’imitatrice Francesca Manzini.

Come sta Antonio Ricci

Intanto migliorano le condizioni di salute di Antonio Ricci: anche il noto autore tv, papà di Striscia la notizia ha contratto il Coronavirus di recente. Dopo un breve ricovero nell’ospedale di Albenga, il 70enne si trova ora in convalescenza nella sua casa di Alassio.

Chi è Sergio Friscia

Classe 1971, Sergio Friscia è un comico, attore, conduttore e showman siciliano. È nato e cresciuto a Palermo e ha fatto la gavetta nelle emittenti televisive della Sicilia. Il salto sulle reti nazionali è avvenuto a fine anni Novanta, quando è diventato uno dei comici del programma Rai Macao.

Da lì la sua carriera non si è più fermata. Sergio Friscia ha lavorato a: I Fatti Vostri, Convenscion, Destinazione Sanremo, Un disco per l’estate, Quelli che il calcio, Bulldozer, Tintoria Show, Mezzogiorno in famiglia, Si può fare, Tale e Quale Show, Festival di Castrocaro, L’anno che verrà.

Sergio Friscia non è sposato e non ha figli.