Carlo Conti ricoverato all’ospedale Careggi: le sue condizioni di salute

I medici hanno pensato al ricovero per il conduttore toscano, la cui situazione fortunatamente non è preoccupante

Carlo Conti, che sta lottando contro il Coronavirus da ormai diversi giorni, è stato ricoverato nell’ospedale di Careggi a Firenze, nel reparto malattie intensive. Secondo quanto si legge su La Repubblica, le condizioni di salute del conduttore toscano sono buone, ma i sintomi non possono essere più trattati con l’isolamento a casa. Fortunatamente non si parla di condizioni gravi. Nonostante ciò, i medici hanno ritenuto necessario ricoverarlo nella struttura ospedaliera. In questo modo, Conti potrà trattare al meglio la malattia. Il ricovero è, infatti, avvenuto a scopo precauzionali. Il conduttore non è in condizioni preoccupanti!

Intanto, però, il conduttore non condurrà la puntata di questa sera Tale e quale show. La scorsa settimana, ha comunque presentato il programma da casa, con l’aiuto in studio di Giorgio Panariello. Nella prima serata di oggi non sarà possibile questo. Attraverso un messaggio condiviso sul suo ufficiale profilo di Instagram, nei giorni scorsi, ha svelato al suo pubblico i sintomi riscontrati in questi giorni a causa della sua positività al Covid-19. Scendendo nel dettaglio, il conduttore ha parlato di febbre, tosse e dolori. Non solo, ha anche postato un biglietto ricevuto da suo figlio Matteo e dalla moglie Francesca. Per lui questo loro gesto rappresenta la medicina più potente.

Conti ha scelto, però, di non allarmare il pubblico, in quanto non era stato notato chissà che peggioramento, ma “soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”. La situazione fino a qualche giorno fa, infatti, sembrava essere sotto controllo. Sono diversi i messaggi di affetto e di sostegno che in questi giorni il conduttore toscano sta ricevendo. Non solo i fan, ma anche i suoi colleghi gli stanno mostrando tutta la loro vicinanza, in questo momento così difficile. Non resta ora che attendere ulteriori informazioni sul suo stato di salute.

La Rai, di fronte a questa situazione, ha dovuto preparare un piano di emergenza per la puntata che andrà in onda questa sera di Tale e Quale show. Conti non potrà essere presente in collegamento da casa e, dunque, la serata verrà gestita da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con l’aiuto di Gabrielle Cirilli.