Carlo Conti, peggiorano le sue condizioni di salute: “Covid brutta bestia”

Non c’è pace per il conduttore toscano, positivo al Coronavirus da circa una settimana. Al momento è in isolamento, lontano dalla moglie Francesca Vaccaro e dal figlio Matteo.

Carlo Conti sta ancora male. A una settimana dal tampone positivo al Covid-19 il presentatore Rai ha pubblicamente ammesso che le sue condizioni di salute non sono migliorate, anzi. Se inizialmente il 59enne era del tutto asintomatico oggi i sintomi del Coronavirus si fanno sentire tutti.

È stato lo stesso Carlo Conti a svelare tutto sul suo account Instagram. Dove, tra l’altro, aveva condiviso qualche giorno fa la notizia della sua positività. Il conduttore ha dichiarato che ora avverte tutti i sintomi della malattia senza però specificare quali. Forse l’assenza di gusto e olfatto, tipici del Covid-19.

Sui social network Carletto ha mostrato pure un biglietto lasciato dalla moglie, la costumista Francesca Vaccaro, costretta a separarsi momentaneamente dal marito a causa di questo maledetto virus, e dal figlio di sei anni Matteo.

Per ora non è chiaro se Carlo Conti riuscirà a condurre la prossima puntata di Tale e Quale Show da casa come fatto lo scorso venerdì 30 ottobre. In quella occasione tutto era filato liscio e Conti aveva mostrato per l’ennesima volta tutto il suo talento e la sua professionalità.

Ad oggi nessuno sa se il toscano sarà in grado di presentare in collegamento pure la seconda puntata del Super Torneo, in onda su Rai Uno il 6 novembre. Al suo posto potrebbe esserci Giorgio Panariello che ha già aperto la scorsa puntata?

A quanto pare la produzione di Tale e Quale Show sta valutando il da farsi mentre le prove dei concorrenti continuano a ritmo spedito. I dieci partecipanti sono: Pago, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Barbara Cola, Agostino Penna, Carolina Rey, Giulia Sol, Virginio, Sergio Muniz.

Nessun altro membro del programma Rai è stato contagiato. Del resto da quando è scoppiata la pandemia Carlo Conti si è recato a Roma solo per la diretta e tutte le riunioni con gli autori sono state realizzate a distanza.

Dopo la fine di Tale e Quale Show Conti è atteso allo Zecchino d’Oro, di cui è direttore artistico da tempo. Carlo dovrebbe presentare pure una puntata della nuova edizione in coppia con la conduttrice di quest’anno, ovvero Mara Venier.