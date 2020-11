Aurora Ramazzotti positiva al Covid: sta male anche il fidanzato Goffredo

Si allunga la lista dei personaggi famosi positivi al Coronavirus. Tra gli ultimi Aurora Ramazzotti: la 25enne ne ha parlato per la prima volta a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola. In collegamento dal suo appartamento milanese la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha annunciato che per qualche settimana non ricoprirà più il ruolo di inviata della trasmissione, dove è stata ingaggiata la scorsa estate.

A Ogni Mattina Aurora Ramazzotti ha spiegato di aver avuto inizialmente la tosse. Un sintomo che non ha mai avuto in passato, neppure quando aveva l’influenza. Dunque un vero e proprio campanello d’allarme per la giovane conduttrice che ha subito capito che poteva trattarsi di Covid-19. Successivamente ha avuto una fortissima sinusite ma oggi è sulla via di guarigione. Aurora ha confidato che sta combattendo con il virus da ormai sei giorni e che le sue condizioni sono migliorate rispetto ai primi tempi.

Anche Goffredo Cerza – il fidanzato di Aurora Ramazzotti – ha contratto il Coronavirus. I due convivono a Milano da qualche mese. “Abbiamo capito subito che si trattava di Covid e non abbiamo avuto contatti con altre persone”, ha affermato Aurora. Secondo la Ramazzotti i sintomi si sono manifestati subito, cinque giorni dopo essere entrati in contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus (guarda video più in basso).

Non è ancora chiaro se pure Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi o Eros Ramazzotti abbiano contratto il Coronavirus. Spulciando le loro stories Instagram nessuno fa riferimento alla faccenda. Molto probabilmente Aurora Ramazzotti non ha visto i genitori nelle ultime settimane e non ha dunque contagiato la sua famiglia.

In realtà non è la prima volta che il Covid-19 colpisce la famiglia Ramazzotti. Qualche tempo fa Marica Pellegrinelli è risultata positiva al virus e si è dovuta isolare da tutto e da tutti. Oggi la modella, dopo alcune settimane difficili, è guarita ed è tornata alla vita di tutti i giorni.

La storia d’amore tra Aurora e Goffredo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono felicemente fidanzati da tre anni. Inizialmente la loro è stata una relazione a distanza: lei a Milano, lui a Londra, per motivi di studio. Prima dell’emergenza Coronavirus il ragazzo è rientrato in Italia e ha trascorso il lockdown a Bergamo, con la famiglia di Aurora. Successivamente la coppia si è trasferita a Milano per iniziare una convivenza ufficiale.