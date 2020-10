Marica Pellegrinelli positiva al Covid: parla l’ex moglie di Eros, come sta

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, è risultata positiva al tampone. Lo ha annunciato lei stessa tramite una serie di Instagram Stories. La modella si è sottoposta al test relativo al coronavirus dopo aver avvertito un mal di testa forte, nausea e indolenzimento. Nessun problema invece alle vie aeree. La bergamasca ha dichiarato che martedì scorso ha avvertito un anomalo mal di testa e subito si è posta in autoisolamento. Immediatamente ha effettuato il test sierologico, che ha dato risultato negativo. Tuttavia Marica, alla luce del mal di testa inusuale che l’ha colpita, ha preferito fare il tampone che invece ha rilevato un risultato differente rispetto al sierologico. Già avvertite anche le persone che sono entrate in contatto con lei negli ultimi giorni, le quali, ha assicurato la Pellegrinelli, sono fortunatamente risultate negative.

Marica Pellegrinelli: “Ho contratto il coronavirus”

La modella 32enne ha quindi detto di essere “asintomatica”, eccezion fatta per i lievi sintomi sopra citati. Inoltre ha aggiunto che prenderà i giorni di quarantena per sistemare una serie di cose casalinghe, come i giocattoli dei suoi bimbi (Gabrio Tullio e Raffaela Maria Ramazzotti), che da tempo voleva mettere a posto. Infine ha consigliato a tutti di seguire le indicazioni e i protocolli istituzionali così da arginare la catena dei contagi. L’ex moglie di Eros, nel comunicare con i fan, si è mostrata calma e tranquilla, con la volontà di non lanciare alcun messaggio allarmante.

Coronavirus, contagiati sportivi e politici

Negli ultimi giorni il coronavirus è tornato a spaventare la Penisola, facendo segnare un’impennata di casi lungo tutto lo Stivale. Diversi anche i personaggi noti che hanno fatto sapere di aver contratto il Covid 19. Solo nelle ultime ore sono risultati positivi la nuotatrice Federica Pellegrini, il motociclista Valentino Rossi, la deputata Mariastella Gelmini, i calciatori Mattia Perin e Cristiano Ronaldo. Negativa al tampone invece la conduttrice Barbara Palombelli che si è sottoposta al test dopo che ha avuto ospite a Stasera Italia la capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini lo scorso mercoledì. La giornalista ha inoltre reso noto che il talk di Rete Quattro non riceverà più ospiti in studio nelle prossime puntate.