Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza vanno a convivere dopo la quarantena insieme

Tanti progetti professionali e sentimentali per il futuro di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha annunciato al settimanale Oggi – nel numero in edicola da giovedì 30 aprile 2020 – che andrà a convivere presto col fidanzato Goffredo Cerza. Appena terminerà l’emergenza Coronavirus in Italia la 23enne tornerà a vivere a Milano e con lei si trasferirà anche Goffo, come è chiamato affettuosamente dalla fidanzata. La coppia è unita da tre anni e ha retto a due prove importanti: la lontananza – Cerza per un lungo periodo ha studiato a Londra – e la quarantena. Da due mesi il ragazzo è a Bergamo, con la famiglia di Aurora (mamma Michelle, le sorelline Sole e Celeste e Tomaso Trussardi) e l’amica Sara Daniele (figlio del cantautore scomparso Pino).

Le ultime dichiarazioni di Aurora Ramazzotti alla stampa

“La quarantena sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti”, ha dichiarato Aurora Ramazzotti. “Se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme”, ha aggiunto l’ex inviata di X Factor. Dopo aver condotto insieme a Michelle Hunziker Vuoi scommettere? su Canale 5 nel 2018, Aurora si è dedicata alla radio e allo studio delle discipline artistiche.

Goffredo Cerza piace alla famiglia di Aurora Ramazzotti

“Dopo tre giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto“, ha concluso Aurora Ramazzotti. Che, secondo gli ultimi gossip, in questo periodo starebbe facendo il possibile pure per riavvicinare papà Eros all’ex moglie Marica Pellegrinelli.