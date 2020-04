Eros Ramazzotti e l’ex moglie Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? C’entra Aurora Ramazzotti, ultimi gossip

Colpo di scena nella vita privata di Eros Ramazzotti. Secondo quanto racconta Novella 2000, nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio, il cantante si sarebbe riavvicinato nell’ultimo periodo all’ex moglie Marica Pellegrinelli. Altro che grande storia d’amore con la conduttrice Rai Roberta Morise! Il romano è pronto a riunire la sua famiglia, della quale fanno parte anche i piccoli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. E per riuscire nel suo intento pare che Eros abbia trovato una preziosa alleata: la primogenita Aurora, avuta dal primo matrimonio con Michelle Hunziker.

I dettagli di quello che sta succedendo tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Dopo l’addio di Marica Pellegrinelli a Charley Vezza, rampollo milanese con il quale ha fatto coppia fissa la scorsa estate, Eros Ramazzotti avrebbe cominciato a riavvicinarsi alla modella bergamasca. I due, come svela il settimanale diretto da Roberto Alessi, avrebbero appianato le divergenze e riscoperto la coppia e l’amore. Decisivo il contributo di Aurora Ramazzotti, che è molto legata a Marica e ha mantenuto un rapporto con la Pellegrinelli anche dopo la separazione da Eros. Sembra che la figlia di Michelle Hunziker sia stata importante con le sue parole di incoraggiamento e sostengo che avrebbero così spinto il padre e Marica a regalarsi un’altra chance.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: riavvicinamento a distanza?

Però, per via del Coronavirus, Eros e Marica starebbero vivendo questo momento di riconciliazione a distanza. I due starebbero affrontando la quarantena in due case diverse ma, stando a quanto sussurrano conoscenti e amici, sarebbero pronti ad uscire allo scoperto appena sarà possibile. Insomma, non resta che attendere…