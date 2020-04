Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: quarantena a Bergamo insieme a Sara, la figlia di Pino Daniele

Dopo l’ultimo scherzo de Le Iene a Michelle Hunziker in molti si sono chiesti come mai la conduttrice Mediaset stia trascorrendo la sua quarantena insieme a Sara Daniele, la figlia del famoso cantante Pino. La presentatrice svizzera è infatti a Bergamo, insieme al marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole, Celeste, Aurora e il fidanzato della primogenita Goffredo. Con loro – come è ormai noto a tutti – c’è anche Sara, amica di Aurora fin da bambina. Come è riuscito a formarsi questo gruppo così compatto prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus? Michelle lo ha spiegato nella recente intervista rilasciata al settimanale F, fornendo pure dettagli sulla scelta di vivere questo periodo a Bergamo, città natale di Tomaso e uno dei comuni più colpiti dal Covid-19, anziché a Milano.

Michelle Hunziker racconta la sua quarantena e spiega tutto

“Quando abbiamo saputo che il Coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa. Mi dispiace solo per mia mamma, che mi manca da morire, ma per proteggerla ho preferito lasciarla nel suo appartamento. Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola“, ha dichiarato Michelle Hunziker alla rivista edita da Cairo Editore. Dunque il gruppetto è riuscito a riunirsi agli inizi di marzo, prima dell’inizio della lunga quarantena che ha cambiato la vita di tutti gli italiani. “Abbiamo deciso di restare a Bergamo perché abbiamo uno spazio esterno per le bambine e anche per senso di appartenenza: molti amici bergamaschi hanno avuto dei lutti, vogliamo dare un segnale di vicinanza”, ha spiegato la padrona di casa di Striscia la notizia.

Michelle, Tomaso e tutta la famiglia sono rimasti a Bergamo

“Quando ho visto la fila di camion militari carichi di bare per le strade ho passato due giorni a piangere. Ma non ho mai pensato di andarmene. Tomaso è bergamasco ed è molto legato alla sua terra, tanto che mi chiede sempre di trasferirci qui, sono io che resisto perché ho i miei punti di riferimento a Milano, la città dove ho sempre vissuto”, ha confidato Michelle Hunziker. “Aurora ormai è una donnina, vive da sola da due anni e si è rivelata anche molto collaborativa. E poi è felice perché qui con noi c’è il fidanzato, che segue le lezioni dell’università online gran parte del tempo. I pasti li facciamo insieme, ma per il resto spazi separati”, ha aggiunto.

Chi sono Sara Daniele e Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora

Sara Daniele ha 24 anni ed è la terzogenita di Pino Daniele, nata dal secondo matrimonio del cantante con Fabiola Sciabbarasi. Nel 2018 si è laureata alla Westminster Business School. Goffredo Cerza studia Ingegneria a Londra ed è felicemente fidanzato con Aurora Ramazzotti da ben tre anni: a farli conoscere proprio Sara, che da tempo ha chiuso la sua relazione con Fernando.