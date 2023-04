Vladimir Luxuria torna ad affiancare Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2023 nel ruolo di opinionista insieme a Enrico Papi. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in questa nuova edizione del reality show di Canale 5, si svela in una nuova intervista per Super Guida Tv. Vladimir è molto felice di tornare a rivestire questo ruolo nel programma, sicura che gli opinionisti possano dare un grande contributo alla scrittura di una trasmissione. Detto ciò, ammette che Ilary “è una conduttrice generosa, si fida molto dei suoi opinionisti”.

Ricorda il momento in cui, durante la scorsa edizione, Blasi è caduta dalla sedia e nessuno poteva prevedere quel momento: “Non era preparato”. Oltre questo, della passata edizione, Vladimir Luxuria fa riferimento a quanto accaduto con Edoardo Tavassi. Inizialmente molti non capivano cosa ci facesse in Honduras, etichettandolo semplicemente come il fratello di Guendalina. Con il tempo, Edoardo è riuscito a conquistare una gran bella fetta di pubblico.

“Invece è stato divertente simpatico, infatti poi è stato un dei protagonisti del GFVIP. Questa è la vera imprevedibilità. Sono pronta ad aspettarmi il tutto e anche voi da casa”

In questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Vladimir sarà affiancata da Enrico Papi. Quest’ultimo “conosce benissimo il mezzo televisivo” e l’opinionista crede che “sarà la giusta leggerezza che ci vuole” in un programma come questo. Ed ecco che Luxuria parla di Ilary Blasi e di come affronterà questa nuova esperienza al timone del reality show dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

La conduttrice ha affrontato un periodo abbastanza burrascoso, ma Vladimir crede che sia una grande professionista, in grado di non far “pesare sugli altri anche quelle che sono state alcune sue vicende personali”. Pertanto, l’opinionista è convinta che questa nuova edizione per Ilary sarà una specie di rinascita, in quanto lo scorso anno stava per avviare il processo di divorzio con Totti, ma aveva preferito mantenere il tutto segreto.

“Credo che la vivrà meglio, perché l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno”

Attraverso uno sguardo, Vladimir lo scorso anno capì come stavano davvero le cose per Ilary, ma cosa pensò in quel momento?

“Di rispettarla. Perché io penso sempre che le persone non si devono sentire forzate a raccontare cose molto intime, devono decidere come e quando farlo. Quindi ho rispettato ovviamente i suoi tempi”

L’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria parla dei cambiamenti Mediaset e non solo

Vladimir Luxuria anticipa che non farà sconti a nessuno. Conosce alcuni naufraghi di questa edizione, ma darà i suoi pareri solo tenendo conto di ciò che accade in Honduras. Continuerà a dare attenzione ai social network, ma non si farà di certo influenzare da ciò che dicono sul web i telespettatori sebbene non voglia snobbare “il sentire comune”.

Tra tutti i concorrenti, attualmente si identifica in Cristica Scuccia, con cui sente di avere tante cose in comune. Spera che l’ex suora proprio in Honduras possa trovare anche l’amore. Con il Grande Fratello Vip 7 c’è stata una vera rivoluzione in casa Mediaset e su questo Vladimir Luxuria esprime il suo pensiero:

“Noi partiamo avvantaggiati perché non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda. Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”

Oltre questo, nei giorni scorsi si è parlato di alcuni papabili concorrenti esclusi dal cast all’ultimo minuto, è davvero accaduto questo? “Guarda io sono l’ultima a sapere il cast, non mi dicono niente”, afferma l’opinionista. Ci tiene, inoltre, a precisare di aver chiarito l’episodio con protagonista Nicolas Vaporidis, che generò diverse polemiche.

Ebbene Vladimir non vive di rancore e crede che quelle di Nicolas non siano state scuse di circostanza. “Abbiamo aperto un altro capitolo e lui si è rivelato il vincitore”, dichiara. Nel frattempo, l’opinionista sogna di condurre un giorno un programma tutto suo.

Vladimir Luxuria, il ricordo su Maurizio Costanzo

Vladimir Luxuria non può non ricordare Maurizio Costanzo. In particolare, ricorda un particolare che ancora oggi la fa commuovere. La volle a un festival teatrale, il Festival di Todi, diretto da Silvano Spada. Portò sul palco uno spettacolo, La Discarica, e a fine spettacolo Costanzo non riuscì a trattenere le lacrime di commozione.

“Noi che lo abbiamo visto sempre come una roccia, ecco vederlo applaudire commosso, contento, per me fu una emozione enorme. Io dopo quella replica, avevo una macchina che mi avrebbe portato a Milano per partire per l’Isola dei Famosi, era il 2008, sono partita con questo ricordo di Costanzo. Poi quando sono tornata, che avevo vinto, una delle prime telefonate fu proprio quella di Costanzo”

E proprio Costanzo fu una delle persone che la difese quando decise di partecipare a L’Isola dei Famosi nel 2008. Si augura, però, che dopo la grave perdita, Maria De Filippi non lasci la televisione per fermarsi. Anzi, Vladimir Luxuria crede che la famosa e amatissima conduttrice della tv italiana dovrebbe raddoppiare in quanto ancora le mancherebbe “un altro programma”.