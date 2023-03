Tra Francesco Totti e Ilary Blasi tira di nuovo aria di burrasca. Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, l’ex capitano della Roma sarebbe furioso con l’ex moglie. Il clima, alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile, è incandescente. Totti è furibondo con la conduttrice per due motivi. Il primo riguarda l’attuale fidanzato della Blasi, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Cosa è successo? L’ex calciatore non tollera che l’uomo d’affari teutonico dorma nella sua villa all’Eur (condivisa appunto con l’ex moglie) da 1400 metri quadri. Trattasi della medesima dimora che Totti utilizza quando non è nell’attico di Roma nord con Noemi Bocchi.

C’è poi un secondo fattore che avrebbe innescato della rabbia nel ‘Pupone’: le foto apparse su Chi Magazine lo scorso mercoledì, quelle cioè in cui Muller, Ilary e Isabel (la figlia dell’ex capitano giallorosso) camminano tutti e tre mano nella mano. Il punto è che c’è in ballo la questione giudiziaria della separazione e l’ira di Totti, sempre come spiega La Repubblica, potrebbe avere conseguenze sull’iter burocratico per chiudere la pratica appunto della separazione.

Totti riterrebbe i due episodi sopracitati la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. E ora potrebbe scegliere di mandare all’aria definitivamente ogni ipotesi di mediazione. Nel frattempo il suo avvocato ha depositato una memoria difensiva da 120 pagine: una sorta di antipasto di quella che può trasformarsi in una battaglia legale che minerà ancor più quel poco che è rimasto della coppia Totti-Blasi.

D’altra parte la guerra in tribunale è praticamente già cominciata. E la si gioca su un duplice binario e senza esclusione di colpi: da una parte c’è la causa di separazione in cui la posta in gioco è soprattutto la maxi villa dell’Eur, oltre all’affidamento dei figli. Dall’altra è ancora in corso la causa con cui Totti sta cercando di riavere i suoi Rolex, mentre Ilary spera di riappropriarsi dei suoi gioielli dopo essere riuscita a scovare le borse e le scarpe che l’ex calciatore aveva fatto sparire.