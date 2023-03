Si allungano i tempi della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi non solo non hanno raggiunto un accordo sul mantenimento e l’affidamento dei tre figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa. La prima udienza era stata fissata per il 14 marzo ma è stata posticipata. L’ex calciatore della Roma ha chiesto un differimento dell’udienza perché si è costituito in giudizio solo giovedì scorso e ha bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.

Lo scorso ottobre Ilary Blasi aveva presentato un’istanza al Tribunale chiedendo l’anticipazione dell’inizio della causa. Questa richiesta è stata però rigettata dal giudice, che non ha riscontrato motivi di urgenza tali da dare priorità alla conduttrice e all’ex marito rispetto ad altre coppie. Intanto gli avvocati dell’ex Letterina di Passaparola hanno depositato altri atti, ma non è chiaro se tra questi ci sia una richiesta di addebito.

Quando i coniugi si separano capita che uno attribuisca all’altro la colpa della rottura del matrimonio. In altre parole, gli “addebita” la separazione. Questo comporta delle conseguenze patrimoniali, come la perdita del diritto di percepire l’assegno di mantenimento. Il giudice riconosce l’addebito solo se viene accertata la violazione dei doveri coniugali (come quello di fedeltà) e se viene dimostrato che il rapporto è naufragato per via del tradimento.

L’addebito è pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale. La sentenza di separazione con addebito comporta delle conseguenze patrimoniali: l’addebito ha natura sanzionatoria.

Il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e perde, altresì, i diritti successori. Tuttavia, la legge mantiene alcune tutele, come il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di bisogno.

Totti e Ilary tra separazione e Rolex

Quel che è certo è che Ilary e Totti sono ancora sposati e la loro separazione, a quasi un anno dall’annuncio della rottura, non è così immediata. Si preannuncia una battaglia lunga e dolorosa. Parallelamente andrà avanti la causa per i Rolex contesi.

Al momento il giudice si è riservato di decidere se ascoltare anche i testimoni o se ha sufficienti elementi per emettere la sentenza.

L’ex calciatore della Roma ha chiesto la restituzione, mentre Ilary Blasi ha assicurato che siano orologi unisex che l’ex marito le aveva regalato e che usava lei.