Non è un periodo sereno per Francesco Totti. Il suo cuore è pieno di tormenti: parola di un amico del Pupone. Una fonte ha spifferato al settimanale Di Più che l’ex calciatore della Roma sarebbe piuttosto preoccupato per l’ex moglie Ilary Blasi. I due si sono ormai separati un anno fa ed entrambi si sono ricostruiti una vita accanto ad altre persone: Totti con Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset con l’imprenditore e modello tedesco Bastian Muller.

Una gola profonda ha spifferato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Il cuore di Francesco è pieno di tormenti, la battaglia in tribunale è vicina e lui, in questo periodo, ha cercato un po’ di svago, ha organizzato una fuga d’amore sulla neve con la sua Noemi, in cerca di un po’ di quiete prima della tempesta”

Nei giorni scorsi, infatti, Totti e Noemi si sono concessi un po’ di relax a Madonna di Campiglio con i rispettivi figli. La prima causa di divorzio con l’ex moglie Ilary Blasi, che si preannuncia infuocata, è prevista il prossimo 14 marzo. Stando alle ultime indiscrezioni non ci sarà spazio per una linea morbida, una separazione consensuale come sperava Francesco.

Chi conosce bene lo sportivo ha precisato:

“Totti e Ilary sono sempre più lontani, ogni accordo sembra impossibile. Intanto lui è sempre più vicino a Noemi, il loro legame è sempre più solido. È stata Noemi ad avere avuto l’idea della vacanza sulla neve, anche lei aveva bisogno di qualche giorno di relax dopo aver scoperto il suo problema di salute”

Noemi Bocchi ha rivelato di soffrire di diastasi addominale, problema sorto dopo le due gravidanze. Dall’ex marito Mario Caucci la 34enne ha avuto i figli Sofia e Tommaso. Presto la flower designer dovrà operarsi, sottoporsi più precisamente ad un intervento di addominoplastica.

“Noemi non ha voluto rinunciare alla settimana bianca, lei ama sciare, mentre Francesco era più titubante perché non ha mai praticato questo sport: quando giocava a calcio lo evitava per timore di infortuni, poi si è dedicato soprattutto al padel, la sua passione oggi”

Chi frequenta Totti ha aggiunto:

“Francesco sta facendo di tutto per affrontare i problemi con spirito tranquillo e l’amore dei figli e di Noemi lo aiuta molto”

Ilary Blasi e Totti non si parlano più

Del resto Totti e Ilary Blasi sono sempre più ai ferri corti: non si parlano più e comunicano solo tramite WhatsApp per questioni inerenti i figli. L’ultimo gesto dell’ex Letterina di Passaparola è stato clamoroso: ha cancellato su Instagram tutte le foto insieme all’ex marito. In più è volata in Germania per conoscere i parenti di Bastian Muller: la relazione tra i due è più seria che mai.

Chi è vicino all’ex coppia ha inoltre ammesso:

“I loro avvocati hanno cercato qualche spiraglio per un’intesa ma non lo hanno trovato. Se non ci saranno colpi di scena purtroppo la favola di Totti e Ilary avrà un finale pieno di veleni”

Il patrimonio di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi devono spartire equamente un impero economico formato da sette società – tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Anche la bionda presentatrice aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è pure la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex coppia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.