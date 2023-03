Ilary Blasi e Noemi Bocchi, che stoccate sulla merenda dei figli

By

Volano frecciate social tra la nuova compagna di Francesco Totti e la sua ex moglie, che non potevano passare inosservate

Frecciate social tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi. A distanza di pochi minuti, entrambe hanno condiviso con i loro ufficiali profili di Instagram scatti molto simili. Protagonisti di queste foto sono i figli e le merende. Scendendo nel dettaglio, le due immagini riprendono i marshmallow e sembra che la prima a condividere lo scatto sia stata Ilary, seguita a distanza di qualche minuto da Noemi. Una coincidenza? Queste Stories molto simili tra loro non potevano di certo passare inosservate e non si può non pensare che dietro ci siano delle stoccate.

Noemi Bocchi, che sta vivendo la sua storia d’amore con Francesco Totti, ha condiviso uno scatto mentre si trova seduta al tavolo – sembra di un locale – dove ci sono dei marshmallow. Subito dopo ha pubblicato un’altra foto che, invece, ritrae i suoi figli sulla neve. Peccato che poco prima Ilary Blasi aveva appena condiviso un video in cui è possibile vederla intenta ad arrostire il marshmallow ai fornelli, in casa. Il filmato si conclude con la figlia più piccola, Isabel, che mangia il dolce contenta.

“Merende sane”, ha ironizzato Ilary. Il fatto che subito dopo Noemi Bocchi abbia pensato di condividere una Storia con protagonisti i marshmallow e subito dopo un’altra con i suoi figli fa pensare che la sua sia una bella stoccata. Il dubbio è che la nuova fidanzata di Francesco Totti abbia così voluto sottolineare che i suoi figli hanno uno stile di vita più sano, al contrario di Ilary che ha condiviso invece un video in cui Isabel mangia il dolce ricco di zuccheri.

Questa è l’impressione. Non si sa che tipo di rapporto ci sia tra l’ex moglie di Totti e la sua attuale compagna. Ma sembra che la Blasi non provi una certa simpatia nei confronti della Bocchi. Quest’ultima frequenta comunque i figli di Ilary, con cui condivide vacanze insieme all’ex Pupone.

Intanto, sembra proprio che ci penserà Ilary a svelare le ultime novità sul suo attuale rapporto con Totti. A breve, la conduttrice di Mediaset dovrebbe rilasciare un’inedita intervista nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Nel frattempo, in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che lei guiderà, la Blasi è al centro di varie indiscrezioni con i dubbi sul suo rapporto con Alvin, suo inviato in Honduras. La stessa conduttrice è intervenuta sulla questione nei giorni scorsi, alimentando le voci sui presunti problemi che ci sarebbero tra loro.