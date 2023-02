Ilary Blasi si appresta a tornare in tv a distanza di mesi dalla burrascosa separazione dall’ex marito Francesco Totti. In meno di un anno la vita della conduttrice si è rivoluzionata totalmente. Di questi tempi, nel 2022, rilasciava interviste affermando che con l’allora consorte andava tutto benissimo e che c’era gente che inventava balle sul suo matrimonio. Poi le nozze sono implose, come orami è arcinoto. Oggi Totti è felice al fianco di Noemi Bocchi mentre la conduttrice romana ha trovato ristoro sentimentale tra le braccia del tenebroso Bastian, imprenditore tedesco con il quale sta girando il mondo, sollazzandosi in hotel da favola e in weekend a lume di candela ultrà romantici.

Mentre è accaduto tutto questo, la Blasi non ha mai rilasciato una dichiarazione sull’ex Totti (qualcosa hanno detto i suoi legali, ma dalla sua bocca, pubblicamente, non è uscito alcunché). Romperà il silenzio a breve, a Verissimo, nel salotto dell’amica Silvia Toffanin.

Ilary Blasi pronta a concedere un’intervista a Silvia Toffanin: le anticipazioni

A rivelare che Ilary ha deciso di concedere la prima intervista televisiva dopo la separazione è Dagospia, che fa sapere che la presentatrice capitolina, nelle prossime settimane, sarà accolta in studio dalla Toffanin, con la quale condivide un’amicizia di vecchia data, da quando cioè erano entrambe all’inizio della loro carriera, vale a dire quando facevano le Letterine di Passaparola. Ebbene la Blasi pare proprio che sbarcherà a Verissimo. Una tappa quasi obbligata per lanciare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che la vedrà protagonista a breve, non appena il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti (aprile non è lontano).

Naturalmente, come rende noto sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, l’ospitata sarà appunto organizzata con il fine promozionale del reality show dei naufraghi. Ma sarà inevitabile che Ilary parlerà per la prima volta a livello pubblico anche di Totti e della sua nuova vita. Probabile che non si sbilancerà un granché (anche perché ci sono in ballo questioni giudiziarie), ma che comunque non lesinerà qualche frecciatina all’ex, rimanendo fedele alla schiettezza romana che la contraddistingue.