La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele. I due erano già usciti allo scoperto giorni fa, quando la Blasi ha pubblicato una romantica foto insieme alla sua nuova fiamma. Ebbene, i due continuano a voler vivere il loro giovane amore alla luce del sole. Per l’appunto, per la prima volta la conduttrice ha ricondiviso una story in cui l’ha taggata l’imprenditore tedesco. Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparsa una foto della ‘Fontana di Trevi‘ che ha pubblicato il suo nuovo compagno. Dopo aver trascorso lo scorso weekend insieme alla famiglia di lei, l’imprenditore tedesco ha raggiunto la conduttrice nella sua amata città, dove si sono concessi una passeggiata tra le vie romane. Insomma, l‘ex Letterina ha reso pan per focaccia all’ex marito: lui si sta rifacendo una vita con Noemi Bocchi nella Capitale, lei ospita Bastian senza più celarsi.

Il sospetto che Muller fosse arrivato a Roma è nato un paio di giorni fa. Difatti, sempre in una storia Instagram, la Blasi si era mostrata a cena in compagnia di un gruppo di amici, tra cui Michelle Hunziker. I seguaci più curiosi hanno subito notato la conduttrice di origini svizzere parlare in tedesco, come se alla cena fosse presente qualcuno che parlava la sua lingua madre. Immediatamente si è pensato al misterioso tedesco, che però non era stato inquadrato. Questa volta, invece, l’ex letterina non si è nascosta ed ha direttamente ripreso lo scatto della sua nuova fiamma, confermando la sua presenza nella città eterna.

Proprio grazie all’imprenditore tedesco, i rapporti tra Ilary e l’ex marito Francesco Totti sembrerebbero decisamente migliorati. La presentatrice de “L’Isola Dei Famosi” e l’ex calciatore avrebbero ricominciato a parlarsi con toni pacati e avrebbero intenzione di raggiungere un accordo pacifico per il loro divorzio. Sia la Blasi che Totti, ormai, hanno voltato pagina e hanno intenzione di mettere al primo posto i loro tre figli: Christian, di 17 anni, Chanel di 15 e la piccola Isabel di soli 6 anni.

Ilary e Totti, nuovo round giudiziario

La tregua tra Francesco Totti e Ilary Blasi, però, rischia di infrangersi per i Rolex che la showgirl non avrebbe assolutamente intenzione di restituire all’ex marito. Blasi avrebbe ammesso di averli presi, ma in quanto regali si dichiarerebbe in diritto di tenerli. Gli orologi erano stati prelevati dalla showgirl assieme a suo padre da una cassetta di sicurezza in banca un mese prima dell’annuncio pubblico della separazione tra i due. Le borse nascoste da Totti, invece, sarebbero misteriosamente riapparse nel garage della casa dove i due convivevano.

In merito a un possibile accordo tra i due sulla vicenda, Alessandro Simeone, avvocato di Blasi, si è limitato a dire: “Siamo nella mani dei giudici”. D’altro canto, il legale dell’ex capitanto della ‘Roma’ non ha lasciato nessun commento a riguardo.