“Totti e Ilary fanno pace grazie a Bastian. Nessuna crisi con Noemi”

Sarebbero migliorati nell’ultimo periodo i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A farlo sapere il Corriere della Sera. Pare che gli ex coniugi, che torneranno in tribunale a marzo, siano intenzionati ad evitare una dolorosa e lunga guerra. Negli ultimi giorni avrebbe ripreso quota la possibilità di una soluzione consensuale. Da parte di entrambi ci sarebbe la volontà di ottenere la separazione in modo facile e indolore.

Stando a quanto riporta il quotidiano di via Solferino, Totti e Ilary sarebbero tornati a parlarsi e con toni pacati. La scorsa estate i due comunicavano soltanto con messaggini su WhatsApp, senza mai rivolgersi la parola. Decisivo in questa svolta sarebbe stato Bastian Muller, il nuovo fidanzato tedesco della Blasi. Sembra che la conduttrice Mediaset sia innamoratissima dell’imprenditore e per questo non vedrebbe l’ora di chiudere con il passato.

“Ilary vuole godersi il presente e programma il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca”, si legge sul Corsera. Una relazione nata da poco ma già molto seria: Bastian ha conosciuto alcuni parenti dell’ex Letterina di Passaparola come la sorella Silvia e la figlia di sei anni Isabel. Muller è poi entrato subito in sintonia con Michelle Hunziker, da tempo amica di Ilary.

Dopo mesi di rigoroso silenzio la Blasi tornerà presto a parlare: in primavera è atteso il suo ritorno in televisione. Ad aprile ripartirà su Canale 5 l’Isola dei Famosi, che Ilary condurrà per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco ritroveremo come opinionisti Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi.

Nessuna crisi tra Totti e Noemi: stanno ancora insieme

Assolutamente fake news la presunta crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha appena festeggiato il primo anniversario d’amore e da poco è andata a convivere in un lussuoso attico a Roma Nord. I due sono più che mai uniti e affiatati e fanno sul serio. Tanto che per il futuro non è escluso un matrimonio o una gravidanza. Del resto il Pupone ha sempre sognato un quarto figlio…