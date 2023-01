Ilary Blasi-Bastian, la storia si fa seria: l’ex di Totti ha perso la testa

By

La conduttrice romana ha deciso di passare dei giorni in montagna insieme alla sua famiglia e al suo nuovo fidanzato

Vacanze familiari per Ilary Blasi e Bastian Muller. Dopo l’addio a Francesco Totti, a fianco della conduttrice romana c’è l’imprenditore tedesco, con cui ha deciso di iniziare il nuovo anno a Bangkok. Inoltre, alcuni giorni fa, durante un viaggio d’amore a Parigi, Ilary ha voluto uscire allo scoperto pubblicando una foto con Muller, ufficializzando definitivamente la relazione. Adesso, i due hanno voluto trascorrere un weekend sulla neve insieme alla famiglia e alle amiche della bella romana che pare proprio aver perso la testa per l’uomo d’affari tedesco.

La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha subito condiviso alcuni scatti della vacanza sul suo profilo Instagram, evitando scaltramente di mostrare il suo nuovo fidanzato. Tra pose seducenti nella neve e una cioccolata calda con la sorella Silvia, si pensava che Ilary avesse deciso di passare qualche giorno tra donne. Tuttavia, un suo compagno di comitiva ha postato una foto in cui è possibile vedere il tenebroso tedesco. Nella fotografia in questione, Bastian si sta godendo una birra insieme ai suoi compagni di viaggio circondato da meravigliose montagne.

Procede, dunque, a gonfie vele la storia tra la 41enne romana e Muller. Nonostante la storia abbia ancora breve vita, i due sembrano fare proprio sul serio. La Blasi, infatti, avrebbe già presentato il suo nuovo compagno ai tre figli avuti con l’ex capitano della Roma: Christian, Chanel e Isabel. In più, questi giorni insieme a Bastian e ai suoi affetti più cari sono l’ennesima dimostrazione di un nuovo inizio per Ilary, che ha decisamente voltato pagina.

Chanel e la dedica piena d’amore a mamma Ilary

Chanel Totti è ormai una teenager e, come tutti gli adolescenti, è molto attiva sui social. Ogni giorno la 15enne condivide nuovi post foto sui suoi profili Tiktok e Instagram, conquistano sempre più followers.

La figlia di Francesco ed Ilary è solita postare suoi scatti, dove sfoggia look pazzeschi e borse griffate. Recentemente, però ha voluto usare il suo profilo Instagram per fare una dedica a sua madre. Chanel ha, infatti, condiviso una vecchia foto di lei da bambina in compagnia della sua mamma, aggiungendo un dolce messaggio: “Prima di tutto”.

Nonostante il recente divorzio del ‘Re di Roma’ e la showgirl, la secondogenita di casa Totti continua a mantenere un rapporto bellissimo ed affiatato con i suoi genitori.