La separazione, il can can mediatico, la scoperta che l’ex marito si è subito rifatto una vita con un’altra donna sono una serie di eventi che hanno spinto Ilary Blasi ad ‘evadere’. Da quando ha annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice Mediaset ha fatto incetta di vacanze. Mare, montagna, soste nelle chicche del Bel Paese e nelle meraviglie africane e asiatiche, l’ex Letterina non si è lasciata mancare nulla. Si diceva voglia ‘d’evasione’. Poi, qualche settimana fa, il colpo di scena: le vacanze di Ilary si sono impreziosite di un ‘elemento’, Bastian, il tenebroso imprenditore tedesco con la quale ha iniziato una love story. Se prima girava per il mondo con i familiari, adesso l’ex lady Totti lo fa con il muscoloso uomo d’affari. Dopo essere stati in Thailandia, nelle scorse ore i due piccioncini sono riapparsi a Parigi. E, udite udite, la Blasi è uscita per la prima volta allo scoperto con il partner, pubblicando la prima foto di coppia.

Ilary, durante la serata di venerdì 20 gennaio, ha fatto campeggiare tra le sue Stories Instagram uno scatto in cui si vedono le sue gambe poggiate su quelle di Bastian in una automobile. Inoltre si nota la mano dell’imprenditore che stringe a sé con la mano il sinuoso polpaccio della presentatrice televisiva. Trattasi della primissima foto di coppia postata dalla Blasi che, quindi, di fatto ha deciso di ufficializzare la love story.

Poco prima dello scatto con Bastian, la Blasi aveva pubblicato una foto di un tavolo apparecchiato per due in un ristorante ultrà romantico parigino. Un chiaro messaggio anche all’ex marito: se lui si è ricostruito una vita in tempi record con Noemi Bocchi, lei non sta certo a piangersi addosso e a stracciarsi le vesti. Adesso ci sono i viaggi in giro per il mondo. E soprattutto c’è Bastian.

Ilary Blasi pronta a tornare in tv

L’ex Letterina, tra non molto, tornerà protagonista in tv. Ilary sarà infatti nuovamente al timone de L’Isola dei Famosi, reality show di Canale Cinque che sarà messo in onda subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7.