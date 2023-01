Ilary e Totti: Fabrizio Corona “trama nell’ombra”, c’entra l’ex di Noemi

Fabrizio Corona starebbe in qualche modo cercando di prendersi la sua personale rivincita sulla figuraccia che Ilary Blasi gli fece fare in diretta di fronte a milioni di telespettatori in occasione di una storica puntata del Grande Fratello Vip 2018. In molti ricorderanno il “trappolone” che la conduttrice preparò all’ex di Nina Moric, invitandolo in studio per un confronto con Silvia Provvedi, cogliendo l’occasione per rinfacciargli quel vecchio scoop sulle presunta corna che l’ex marito Francesco Totti le fece con Flavia Vento.

Alla luce degli ultimi sviluppi, si potrebbe praticamente dire che Corona avesse aspettato paziente che la coppia scoppiasse e che emergessero gli altarini reciproci per inserirsi nella narrazione, facendo la figura di quello che già sapeva tutto. La prima reazione in questo senso da parte del padre del giovane Carlos Maria era già arrivata mesi fa, quando sulla scia dell’intervista di Totti al Corriere Corona aveva dichiarato che Totti e Ilary si tradivano da anni e che presto avrebbe tirato fuori le prove.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, si è aggiunto a tutto questo un altro importante tassello, che dimostrerebbe (il condizionale è d’0bbligo) come Fabrizio Corona starebbe in qualche modo tramando nell’ombra contro la coppia. Nella giornata di oggi, infatti, è apparso su Dagospia un retroscena molto interessante che fa riferimento a Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi (attuale compagna di Totti).

Giuseppe Candela riporta infattti che “Gira voce che a ‘gestire’, se così si può dire, l’imprenditore sia Fabrizio Corona”. Cosa significhi esattamente il termine “gestire” in questo senso, usato volutamente fra virgolette, non è dato sapere. Può essere che Fabrizio Corona abbia preso Caucci sotto la propria ala protettrice, gestendo i suoi appuntamenti con i media come per esempio la recente intervista che l’uomo ha concesso a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Oppure potrebbe essere un semplice confidente e consigliere rispetto alla gestione di alcune questioni molto spinose.

Le accuse che pesano su Caucci sono davvero molto gravi: Noemi Bocchi ha infatti denunciato l’ex marito per maltrattamenti, come riportato da un recente articolo sul Corriere. L’uomo, ospite da Giletti, ha ovviamente negato qualsiasi capo d’accusa nei suoi confronti, raccontando la sua versione dei fatti rispetto alla moglie. Caucci, inoltre, si è sentito in dovere di lanciare un messaggio a Totti, che a detta sua “Ha fatto l’errore di sfasciare la famiglia”, proprio a causa di Noemi.

Che dunque dietro queste ultime dichiarazioni ci sia un preciso piano di Fabrizio Corona per screditare nuovamente “Er Pupone”? Dagospia parla della “vendetta di Furbizio” ma per ora si tratta soltanto di semplici supposizioni.