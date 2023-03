Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti, Alvin ha chiesto alla produzione de L’Isola dei Famosi di lasciare a casa la conduttrice romana altrimenti se ne sarebbe andato lui, etc etc. Si avvicina l’apertura della nuova edizione del reality dei naufraghi e come ogni anno ecco spuntare indiscrezioni e retroscena su presunte liti tra l’ex moglie di Francesco Totti e il presentatore. Quest’anno, ad alimentare tali voci si sono messi pure i diretti interessati.

Nelle scorse scorse Alvin su Instagram ha postato lo screenshot di alcuni audio scambiati con Ilary ed una didascalia che è suonata quasi come una minaccia (“Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”). A distanza di 24 ore la Blasi ha postato una Stories, poi rimossa, da Francoforte (si trova in Germania dal fidanzato Bastian), con il seguente testo: “Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338…… anche ore pasti”.

Dunque? Cosa c’è di vero circa la presunta lite? Niente. Questa è la deludente verità per gli amanti del gossip e dei retroscena televisivi. Ilary e Alvin stanno semplicemente usando un trucchetto noto a tutti coloro che trattano di piccolo schermo (e noto pure ormai a parecchie persone non esperte di comunicazione).

A breve inizierà L’Isola dei Famosi e un po’ di pubblicità promozionale indiretta al programma non fa male. Insomma, si crea un piccolo caso, in questo caso una fittizia lite, lo si fa gonfiare un po’ ed ecco che si ottiene pubblicità per il programma senza troppi sforzi. Tutto qui. Anche perché Ilary e Alvin sono amici oltreché colleghi, il trucchetto dei dissapori lo hanno già usato altre volte e, a conti fatti, è che entrambi saranno ai loro posti.

Alvin, notizia delle ultime ore, è infatti stato confermato come inviato in Honduras mentre Ilary, come si sa da tempo, sarà nuovamente al timone della trasmissione di Canale Cinque che decollerà dopo che il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti. Altrimenti detto l’indiscrezione che voleva il conduttore aver posto un ultimatum per mettere fuori dai giochi la collega si è rivelata infondata, come arci-prevedibile. Chi si appassiona al gossip e alla tv è ghiotto sì di retroscena, ma non certo di quelli poco credibili.