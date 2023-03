La prossima edizione dell’Isola dei Famosi, la 17esima per l’esattezza, farà il suo ritorno su Canale 5 tra circa un mese, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Oltre al ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, sono già stati confermati Vladimir Luxuria e Enrico Papi come opinionisti, oltre ad alcuni nomi del cast. Si è parlato molto di chi potrebbe, invece, ricoprire il ruolo di inviato: inizialmente si ipotizzava su Paolo Ciavarro, mentre recentemente erano usciti i nomi dell’attore turco Can Yaman e del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. La presenza del veterano Alvin sembrava essere esclusa, a causa di presunta lite con Ilary Blasi. Oggi 2 marzo ‘TvBlog” ha finalmente svelato il nome del nuovo inviato e ha confermato altri naufraghi che andranno a formare il cast de “L’Isola”.

Le voci di un possibile litigio tra Alvin e Ilary Blasi erano state commentate dall’uomo nella giornata di ieri. Lo speaker radiofonico, infatti, ha pubblicato delle chat con l’ex moglie di Francesco Totti, dando ad intendere di possedere degli “audio compromettenti“. Il post, però, sembrava più un tentativo di promuovere il reality e di creare un po’ di suspance. In effetti, le supposizioni erano vero, poiché è stato ufficialmente confermato che Alvin sarà nuovamente l’inviato de “L’Isola Dei Famosi”. Insomma, l’amicizia ventennale tra la conduttrice romana e il 45enne continua, nonostante i presunti ‘battibecchi’. Secondo quanto riporta ‘TvBlog’ Alvin, amatissimo dal pubblico, partirà per l’Honduras per la sua quinta volta. In alternativa, se non avesse ottenuto il ruolo di inviato, si era ipotizzato che Alvin potesse ricoprire il ruolo di opinionista dello show. Tuttavia, alla fine si è deciso di affidare il compito alla coppia formata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Il Cast de L’Isola dei Famosi

Tra i naufraghi, ‘TvBlog’ ha confermato la presenza di nuovi nomi: l’attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’; la modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021; il modello Gian Maria Sainato e Marco Predolin. Inoltre, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sembra certa la presenza delle sorelle Serena ed Elga Enardu. Dunque, con questi nome si sale a quota 13 di concorrenti confermati. Oltre ai sopramenzionati, partiranno per l’Honduras: la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini ,Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento.