Isola dei Famosi ingrossa il cast: i naufraghi ora sono 7, tutti i nomi

Altro reality, altro cast, altre anticipazioni. Il Grande Fratello Vip 7 si appresta a volgere al termine dopo una maratona monster lunga più di metà anno. Poco dopo la chiusura dei battenti del programma timonato da Alfonso Signorini, entrerà in scena Ilary Blasi con il consueto appuntamento de L’Isola dei Famosi. Pian piano il cast sta prendendo forma (tutto fatto invece per gli opinionisti, con l’ex moglie di Francesco Totti che sarà affiancata da Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi). Il sempre puntuale e informato TvBlog ha svelato un’altra cinquina di naufraghi che vanno ad aggiungersi a tre concorrenti già resi noti, vale a dire Cristina Scuccia (la popolare ex suora di X Factor) e Pamela Camassa (modella, influencer e compagna di vita del conduttore Filippo Bisciglia) e Alessandro Cecchi Paone che parteciperà in coppia con il giovane compagno Simone Antolini.

Dunque? Chi altro sbarcherà in Honduras? Pronta a mettersi in gioco c’è la stilista Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento e figlia di Dario Argento. Concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 sarà anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attualmente impegnato al GF Vip 7. Spazio poi al mondo della radio: Ilary Blasi e il suo staff hanno chiuso le trattative per avere nel cast Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105, e Paolo Noise dello Zoo di 105.

Infine sarà una naufraga anche la modella brasiliana Helena Presetes. Helena. La donna si è fatta conoscere in tv per aver preso parte a Pechino express 2022 in coppia con la modella e influencer triestina Nikita Pelizon. Quest’ultima, al pari di Luca Onestini, è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip in corso.

Cast Isola dei Famosi 2023: chi sbarcherà in Honduras

Ricapitolando, ecco l’elenco del cast fino ad ora noto della prossima Isola dei Famosi:

Fiore Argento

Paolo Noise

Annie Mazzola

Helena Presetes

Cristina Scuccia

Pamela Camassa

Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini

Si mormora inoltre che Serena ed Elga Enardu, gemelle ed ex volti di Uomini e Donne, avrebbero sostenuto il provino e potrebbero andare a rimpolpare il cast.