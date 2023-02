Nuovi dettagli sul cast de “L’Isola dei Famosi”. La nuova edizione del reality show partirà su Canale 5 lunedì 17 aprile, subito dopo la fine del “Grande Fratello Vip”. Alla conduzione nuovamente Ilary Blasi, che tornerà sul piccolo schermo per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Al suo fianco avrà di nuovo Vladimir Luxuria, mentre Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino, ormai approdato a ‘Tv8’. Tutto tace, invece, sul fronte inviato: si era parlato di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. noto per le sue partecipazioni a programmi come “Forum” e “Amici di Maria De Filippi”, nonché ex concorrente del “GFVip”. Tuttavia, la voce non è stata ancora confermata. Per quanto riguarda i futuri concorrenti, il cast starebbe gradualmente prendendo forma. Oggi mercoledì 22 febbraio il giornale “Chi”, infatti, ha svelato altri due papabili naufraghi, che si vanno ad aggiungere ai nomi trapelati negli ultimi giorni.

Secondo le indiscrezioni, come nella scorsa edizione, anche quest’anno torneranno i concorrenti in coppia. A tal proposito, sarebbero pronte a mettersi alla prova due gemelle, note per aver partecipato al dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”: Serena ed Elga Enardu. Serena non è nuova al mondo dei reality: ha preso parte, insieme al compagno Pago, prima a “Temptation Island” e successivamente alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, nel 2020. D’altro canto, per Elga si tratterebbe della prima esperienza televisiva dal 2009, quando vestì i panni di tronista nel programma di Maria De Filippi. Proprio negli studi di UeD Elga ha conosciuto il marito Diego Daddi, con cui è felicemente sposata da 7 anni. Serena, invece, dopo anni di tira e molla, è recentemente tornata con lo storico compagno Pago e i due sembrano aver ritrovato finalmente la serenità. Riusciranno a superare la dura prova de “L’Isola Dei Famosi”?

Le sorelle Enardu si aggregano alla lista di nomi uscita fino ad ora. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero far parte del cast 2023 anche: Luca Di Carlo, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina), Corinne Clery, Marco Predolin, Pamela Camassa ed Alessandro Cecchi Paone insieme al fidanzato Simone Antolini.