Isola dei Famosi 2023 cast: chi sono i primi due concorrenti

Manca poco al ritorno dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show partirà su Canale 5 lunedì 17 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Al timone del programma ancora una volta Ilary Blasi, ormai assente dal piccolo schermo da un anno. Sarà affiancata di nuovo da Vladimir Luxuria, mentre Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino che ha lasciato Mediaset per Tv8.

Top secret il nome dell’inviato: non è ancora chiaro se tornerà Alvin, perfetto nel ruolo, o se sbarcherà in Honduras Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi già visto al Grande Fratello Vip, Forum, Amici di Maria De Filippi. Intanto sono stati svelati i nomi dei primi due naufraghi del cast.

È pronto a mettersi alla prova all’Isola dei Famosi Luca Di Carlo, che ha confermato il suo ingaggio alla rivista Nuovo. 45 anni, è l’avvocato nonché uno dei migliori amici di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Proprio per difendere l’ex attrice a luci rosse Di Carlo è apparso più volte in televisione e nel 2022 ha sostenuto l’ungherese all’Isola dei Famosi.

La sua presenza pare sia piaciuta così tanto agli autori della trasmissione che gli hanno così offerto un posto nel cast di quest’anno. Conosciuto come l’Avvocato del Diavolo, per Luca Di Carlo si tratta della sua prima volta in un format del genere. Come spiegato al magazine edito da Cairo Editore, porterà in Honduras diversi flaconi di crema protettiva. Un consiglio, tra l’altro, che Luca ha ricevuto direttamente da Cicciolina.

“Porterò pace, amore e trasgressione”, ha assicurato Di Carlo che ha poi ammesso di essere single e pronto, perché no, ad innamorarsi proprio all’Isola dei Famosi. L’altra concorrente, stando a quanto riporta il sempre informato Tv Blog, sarà Pamela Camassa, soubrette nonché fidanzata di Filippo Bisciglia.

Per la showgirl si tratta di un ritorno in televisione dopo alcuni anni di assenza. L’ultimo ruolo da protagonista è stato ad Amici Celebrities, l’edizione Vip di Amici, che ha vinto nel 2019. Da allora solo qualche ospitata per Pamela, che lo scorso dicembre in un’intervista a SuperGuida Tv ha confidato di preferire l’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip.

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero far parte del cast 2023 anche: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando.

Non ci sarà invece Dayane Mello, che ha partecipato alla trasmissione già qualche anno fa. La modella brasiliana ha seccamente smentito le ultime voci su Instagram. La 34enne ha precisato che per il momento non prenderà parte ad alcun tipo di reality show.

Al contrario non ha superato il provino Flavia Vento: stando ai gossip la soubrette avrebbe reagito male al rifiuto della produzione, scoppiando addirittura a piangere.