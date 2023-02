Comincia a scaldare i motori la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Il reality partirà subito dopo la finale del “Grande Fratello Vip”, per l’esattezza il prossimo 10 aprile. Alla conduzione tornerà per la terza volta Ilary Blasi. Al suo fianco riconfermata Vladimir Luxuria, mentre al posto di Nicola Savino ci sarà una sorprendente new entry, Enrico Papi. Saranno loro due, dunque, a ricoprire il ruolo di opinionisti. Ancora un mistero, invece, il nome dell’inviato. Potrebbe tornare Alvin, ormai veterano, ma negli ultimi mesi si è vociferato pure dell’arrivo di Paolo Ciavarro, volto di Forum e compagno di Clizia Incorvaia. Per quanto riguarda i concorrenti, nelle scorse settimane. sul web sono spuntati vari nomi dei possibili nuovi concorrenti che potrebbero sbarcare in Honduras. Ma, fino ad ora, l’unico confermato pareva essere l’avvocato Luca di Carlo, legale ed amico di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Ebbene, nelle ultime ore, il sito “Dagospia” ha rivelato altri papabili naufraghi che andrebbero ad unirsi a “L’avvocato del diavolo”.

La carica degli ex “Vipponi”

Secondo le indiscrezioni, a far parte della diciottesima edizione del reality ci saranno vari ex Vipponi. Tra questi, l’ex concorrente del GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo, l’attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, il quale venne squalificato dalla Casa più spiata d’Italia nel 2017, a causa di una bestemmia. Inoltre, sarebbe pronta a partire per l’Isola anche la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone ed il compagno Simone Antolini. I due stanno insieme da meno di un anno e la liason ha fatto molto discutere per la notevole differenza d’età: Antolini ha infatti 23 anni e il noto conduttore e divulgatore scientifico ne ha invece compiuti 61. Una differenza, quindi, di ben 38 anni. Alessandro partecipò al programma già nel lontano 2007, ma la sua avventura durò molto poco. Ora, a distanza di 16 anni, avrebbe deciso di rimettersi in gioco, ma, questa volta, pare proprio che non sarà solo.

Insomma, una lista di nomi particolarmente interessante, dato il carattere fumantino dei sopracitati. In ogni caso, non resta che attendere la primavera per scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate e conoscere finalmente i nomi ufficiali dei prossimi naufraghi de “L’Isola dei Famosi”.