Si dice che nei giorni scorsi una celebre soubrette abbia partecipato ai casting per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza a metà aprile su Canale 5, ma che sarebbe stata gentilmente rimbalzata da parte della produzione. A riportare l’indiscrezione nelle scorse ore è stata la regina del gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha spiattellato tutte le info di cui è venuta a conoscenza.

Secondo la Marzano, la vip che ha ricevuto un secco “no” ai casting de L’Isola dei Famosi sarebbe stata Flavia Vento, che alle selezioni si sarebbe presentata insieme alla sorella. Il rifiuto da parte della produzione del programma di fare entrare la soubrette nel gioco però non sarebbe andato molto a genio alla diretta interessata. Il provino, a quanto pare, si sarebbe concluso nel peggiore dei modi, visto che secondo quanto racconta Deianira Marzano Flavia Vento sarebbe scoppiata a piangere.

Si tratta, chiaramente, di indiscrezioni da prendere con le pinze. Ad ogni modo, in più di un’occasione la soubrette e “poetessa” ha dimostrato di avere una sensibilità piuttosto spiccata. I telespettatori, ad esempio, si ricorderanno di certo dei fiumi di lacrime versati dalla Vento dopo neanche 24 ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

Tutte le anticipazioni sull’Isola dei Famosi 2023: cosa si sa della nuova edizione

Di certezze sulla prossima edizione dell’Isola ce ne sono poche. L’unica informazione ufficiale, confermata da Pier Silvio Berlusconi in persona, c’è il periodo in cui andranno in onda le prime puntate, a metà aprile (una data definitiva di inizio ancora non c’è).

L’unica altra informazione certa in merito è il nome del primo concorrente dell’Isola 2023, svelato in anteprima dal magazine Nuovo: fra i naufraghi ci sarà infatti anche Enrico Papi, e insieme a lui a quanto pare anche Luca di Carlo (l’avvocato della nota ex star dei film a luci rosse Cicciolina).

Resta come sempre confermatissima Ilary Blasi, che tornerà su Canale 5 per la prima volta dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Mistero, invece, sull’inviato in Honduras, anche se nelle ultime settimane si è parlato in modo insistente di Paolo Ciavarro.