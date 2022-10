Scherzi a parte, flop Flavia Vento: spot a Deliveroo recitato male

Più che di scherzo vero e proprio si dovrebbe parlare di vero e proprio product placement in diretta! Ecco come si potrebbe definire lo spazio che l’ultima puntata di Scherzi a parte ha dedicato a Flavia Vento. Se ai tempi d’oro della trasmissione i tiri mancini ai vip erano decisamente ben orchestrati e anche piuttosto divertenti, quello che è stato trasmesso questa sera su Canale 5 ha avuto tutti i caratteri della farsa vera e propria.

Protagonista del presunto scherzo (è il caso di chiamarlo così, non c’è davvero altro modo) è stata la svampita soubrette, nota al grande pubblico per essere stata, un tempo, valletta di Libero di Teo Mammuccari e, più di recente, concorrente ritirata da un numero indefinito di reality. Fin dalle primissime scene, è risultato chiaro a tutti che stesse palesemente recitando.

Lo scherzo è stato “a tema” Tom Cruise, ma quanto leggerete da questo momento in poi è da considerarsi come se il tutto avesse un barlume di verità. La produzione ha infatti “convinto” Flavia Vento che il suo idolo Tom Cruise avesse bisogno di farsi consegnare una pizza nella sua grande villa sul lago di Como. Quando la ex Pupa ha ricevuto la notizia, ha iniziato a starnazzare dalla gioia, dando dimostrazione delle sue pessime doti da attrice.

Flavia Vento è così stata attrezzata con la classica scatola delle consegne di Deliveroo, che ha palesemente sponsorizzato il tutto. Il nome della nota azienda di delivery è stato tra l’altro più volte ripetuto ai telespettatori, non sia mai che qualcuno se lo fosse perso. A questo punto Flavia Vento è partita all’avventura per consegnare la pizza al suo idolo. Quando è arrivata sul posto la brutta sorpresa: la soubrette ha infatti scoperto che l’uomo a cui avrebbe dovuto consegnare il prodotto non era Tom Cruise. Lo “scherzo” era dunque basato su un omonimo, un narcotrafficante sudamericano, Tommaso Cruz.

Giunta sul posto, Flavia Vento ha quindi capito di essere in pericolo. Da qui un delirio dopo l’altro, come la scelta di far scappare la vento a bordo di un fenicottero gonfiabile. Come se non bastasse, la smarchettata è proseguita in studio! Un gruppo di “rider” con il logo Deliveroo in bella vista ha poi fatto irruzione a sorpresa, a scherzo terminato. Una scena imbarazzante, di cui si sono lamentati anche alcuni spettatori via Twitter.

Ma che davero? Lo scherzo di Flavia falso che più falso non si può #ScherziaParte — Brunella (@Brunell32604361) October 9, 2022