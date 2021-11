Flavia Vento, truffa ‘fake Tom Cruise’: “Mi sono innamorata, non denuncio”

La showgirl parla ai microfoni di Mattino 5 e svela i dettagli della trappola in cui è caduta: dopo aver messaggiato per mesi con un truffatore, è riuscita a scoprire la verità, ma oggi decide di perdonare

Flavia Vento si è ritrovata protagonista di una vera e propria truffa: per mesi ha creduto di messaggiare con Tom Cruise. A rendere noto quanto accaduto ci ha pensato la stessa showgirl, attraverso il suo account Twitter. Dopo aver parlato per diverso tempo con una persona che credeva fosse il noto attore hollywoodiano, ha scoperto di essere caduta in una trappola. Sui social network denuncia il fatto che tale individuo l’ha illusa per tutti quei mesi, inviandole canzoni d’amore.

Lei stessa ha affermato di esserci letteralmente “cascata come una scema”. Il truffatore si è spacciato per Tom Cruise, per poi chiederle del denaro per vederlo. In collegamento con Mattino Cinque, la Vento ha rivelato ai telespettatori e a Federica Panicucci i dettagli di questo brutto imbroglio in cui è caduta. Questa mattina, l’ex modella ha precisato che il tutto ha preso inizio lo scorso mese di magio. Ha pensato che fosse davvero Cruise e sui social si sono scambiati il numero di telefono.

Non aveva dubbi sulla sua identità, in quanto “sapeva troppe cose”. Le sue amiche le consigliavano di prestare attenzione a ciò che stava accadendo, cercando di aprirle gli occhi. Pertanto, ha deciso di tentare con una videochiamata “ma cadeva sempre la linea”. Come spiegazione a questo, diceva a se stessa che probabilmente Tom voleva prima conoscerla solo attraverso dei messaggi.

Flavia Vento è riuscita a smascherare questa truffa e ha finalmente compreso che non stava davvero messaggiando con Cruise. Qual è stato precisamente il momento in cui ha capito tutto? Quando le ha chiesto del denaro. La showgirl è andata avanti con il suo racconto, rivelando che c’erano tante cose che sentiva di avere in comune con questa persona.

Ha ammesso di essere stata “ingenua e sensibile”, tanto che non riusciva a pensare che qualcuno fosse in grado di fingere così bene “solo per soldi”. Per lei questa è stata “una manipolazione mentale” e oggi Flavia Vento ha confessato di essersi anche innamorata! Ora dovrà fare dei passi indietro e tornare sicuramente alla realtà.

Non sporgerà, però, denuncia nei confronti di questo truffatore. Lei stessa a Mattino 5 ha affermato di non averlo denunciato. Il motivo? Con lei “è stato dolce” e le ha dato tanti consigli. “Perdono sempre”, ha concluso la Vento.