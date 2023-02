Si scaldano i motori per la nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi

Il settimanale Nuovo Tv ha svelato, con tanto di intervista, il nome del primo concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023. Il reality show tornerà ad aprile su Canale 5, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Ilary Blasi, ormai assente da mesi dal piccolo schermo. L’ex moglie di Francesco Totti sarà affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per Tv 8).

Ancora top secret l’inviato dell’Isola 2023. Potrebbe tornare Alvin, da sempre perfetto nel ruolo, ma negli ultimi mesi si è vociferato pure dell’arrivo di Paolo Ciavarro, volto di Forum e compagno di Clizia Incorvaia. Intanto tra i naufraghi pare certa la presenza di Luca Di Carlo. L’uomo ha confermato il suo ingaggio alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

45 anni, è l’avvocato nonché uno dei migliori amici di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Proprio per difendere l’ex attrice a luci rosse Luca Di Carlo è apparso più volte in televisione e nel 2022 ha sostenuto l’ungherese all’Isola dei Famosi. La sua presenza pare sia piaciuta così tanto agli autori della trasmissione che gli hanno così offerto un posto nel cast di quest’anno.

Conosciuto come l’Avvocato del Diavolo, per Luca Di Carlo si tratta della sua prima volta in un format del genere. Come spiegato al magazine edito da Cairo Editore, porterà in Honduras diversi flaconi di crema protettiva. Un consiglio, tra l’altro, che Luca ha ricevuto direttamente da Cicciolina.

“Porterò pace, amore e trasgressione”, ha assicurato Di Carlo che ha poi ammesso di essere single e pronto, perché no, ad innamorarsi proprio all’Isola dei Famosi.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Se la presenza di Luca Di Carlo all’Isola dei Famosi 2023 sembra confermata è ancora da appurare quella di altri Vipponi. Si parla da settimane di: Samantha De Grenet con il figlio Brando, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Luigi Mastrangelo e il suo erede Samuele.

Gli autori dell’Isola dei Famosi pare siano propensi a portare nello show diverse coppie genitori-figli dopo il grande successo ottenuto con Carmen Di Pietro e il suo Alessandro Iannoni. Molto probabilmente sbarcheranno in Honduras anche Dayane Mello e Alessia Macari.