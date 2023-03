Le voci sui scontri, liti e odio tra Ilary Blasi e Alvin si rincorrono dall’anno scorso. Durante l’Isola dei Famosi i due si sono divertiti a bisticciare a distanza, tutto palesemente fatto di proposito. Si punzecchiavano come fanno un fratello e una sorella, eppure i loro bisticci hanno scatenato voci su una vera antipatia fra loro. Ci sono stati pettegolezzi sul loro rapporto per tutta la durata dell’Isola 2022, mentre loro continuavano a divertirsi e a far divertire il pubblico.

Le tante voci messe insieme però hanno fatto sì che qualcuno iniziasse a pensare che dietro questi giochi e questi scherzi in diretta ci fosse una base di verità. Tanto è vero che si è parlato anche quest’anno di una lite tra Ilary e Alvin, con quest’ultimo non confermato come inviato dell’Isola dei Famosi 2023. Ci sono stati altri nomi spuntati fuori nelle scorse ore e pronti a partire per l’Honduras: i sostituti di Alvin potrebbero non avere vita facile, però. Non è ancora da escludere con certezza la partecipazione di Alvin!

Oggi è arrivata quella che ha tutta l’aria di essere la replica di Alvin ai gossip su Ilary Blasi. Ha deciso di reagire in modo particolare, come erano soliti fare già l’anno scorso. Alvin ha pubblicato la chat con Ilary sul suo profilo Instagram. Uno screenshot della chat di WhatsApp, dove pare si sentano con costanza. Nella chat però non si legge nulla, ci sono soltanto degli audio. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca. #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione”, questa la didascalia scelta da Alvin.

C’è chi ha iniziato a preoccuparsi e a suggerire all’inviato dell’Isola di non pubblicare nulla, perché è reato rendere pubbliche conversazioni private. Insomma tanti hanno creduto a questo post e al fatto che Alvin vorrebbe pubblicare un audio compromettente di Ilary. Lui stesso ha scritto di essere a un passo dal pubblicare il messaggio audio, ma molto probabilmente il tutto andrebbe letto sotto una chiave ironica.

Tra chi ci ha creduto c’è anche chi ha sottolineato che il post è “palesemente ironico”. Chissà cosa si dicono nella chat Ilary e Alvin mentre si continua a mormorare di una lite fra loro. E c’è chi persino ha ipotizzato che Alvin abbia già firmato il contratto come inviato dell’Isola 2023, pensando a loro due che si divertono su quella chat. In queste circostanze, conoscendo un po’ la Blasi, potrebbe aver detto sì qualcosa di compromettente, e divertente, in quell’audio ma che poco ha a che fare con la “strana richiesta” su Alvin.