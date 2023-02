Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile subito dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Al timone del reality show è stata riconfermata Ilary Blasi, che si appresta a tornare in tv dopo la separazione da Francesco Totti, annunciata ormai un anno fa. Al suo fianco non ci sarà più, però, Alvin.

A quanto pare l’inviato, sempre impeccabile e professionale nel suo ruolo, avrebbe scelto di dire addio al programma dopo alcuni litigi dietro le quinte con Ilary Blasi. L’amicizia tra i due, che andava avanti da oltre venti anni, si sarebbe così interrotta. L’ex Letterina di Passaparola avrebbe spinto negli ultimi mesi per avere in Honduras Can Yaman ma l’attore turco avrebbe altri impegni professionali al momento.

Si è così vociferato dell’arrivo di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi visto già ad Amici, Forum e Grande Fratello Vip ma pare che la rete sia interessata ad un altro nome. Quello di Filippo Bisciglia. Il padrone di casa di Temptation Island, proprio come Ilary Blasi, è assente dal piccolo schermo da tempo.

L’ex gieffino era alla ricerca della giusta occasione e pare che ora sia arrivata. A spifferare il suo sbarco all’Isola dei Famosi è Dagospia. Al momento, però, pare che la trattativa non sia ancora conclusa. Tra l’altro Bisciglia si ritroverebbe nel programma la compagna Pamela Camassa, che sarebbe stata scelta dagli autori come naufraga.

In studio accanto ad Ilary Blasi ritroveremo invece Vladimir Luxuria mentre Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per approdare a Tv 8.

Cast Isola dei Famosi 2023: i nuovi concorrenti

Per quanto riguarda i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, sembra certa la presenza di: Pamela Camassa, Luca Di Carlo (l’avvocato di Cicciolina), l’ex Suor Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento (sorella di Asia e figlia di Dario), Gianmarco Onestini e gli speaer radiofonici Annie Mazzolia e Paolo Noise.