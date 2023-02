“Ilary Blasi e Alvin hanno litigato: cosa ha chiesto la conduttrice”

Nuovi gossip su Ilary Blasi. Questa volta l’ex marito Francesco Totti o il nuovo compagno Bastian Muller c’entrano poco. Pare che la conduttrice Mediaset abbia litigato con l’amico e collega Alvin. Di frizioni tra i due se n’era già parlato abbondantemente lo scorso anno all’Isola dei Famosi, ma pare che la situazione sia più grave del previsto. Tanto che, molto probabilmente, Alberto Bonato – questo il vero nome del conduttore e speaker radiofonico – non tornerà in Honduras per la nuova edizione del reality show.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui…

Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia Alvin avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin.

Per questo motivo Bonato non dovrebbe far parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il prossimo lunedì 17 aprile. Ilary Blasi avrebbe chiesto di avere come nuovo inviato Can Yaman. Una trattativa che però non sarebbe ancora conclusa visti i numerosi impegni di lavoro dell’attore turco, sempre più richiesto sul piccolo schermo per serie tv e fiction.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta non avrebbe però escluso del tutto questa possibilità: l’Isola dei Famosi sarebbe l’ennesima sfida stimolante per mettersi alla prova e dimostrare magari che oltre i possenti muscoli c’è qualcosa di più. In alternativa gli autori starebbero valutando il nome di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi già visto a Forum, Amici e Grande Fratello Vip.

Le altre novità sull’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi sarà affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Per quanto riguarda i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, sembra certa la presenza di: Pamela Camassa, Luca Di Carlo (l’avvocato di Cicciolina), l’ex Suor Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento (sorella di Asia e figlia di Dario), Gianmarco Onestini e gli speaer radiofonici Annie Mazzolia e Paolo Noise.