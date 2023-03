Ilary Blasi spezza il sogno di Totti e Noemi

By

Nuovi gossip sul triangolo amoroso, che continua a far discutere: l’ex calciatore e la conduttrice sono ancora ufficialmente marito e moglie

Si complica sempre più la situazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono andati avanti con nuovi amori – lei con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, lui con la flower designer Noemi Bocchi – ma legalmente risultano ancora sposati. E l’ex coppia non riesce a trovare un punto d’incontro sulla separazione. Che, al contrario di quanto trapelato nei mesi scorsi, non sarà consensuale.

Stando alle ultime indiscrezioni gli avvocati di Ilary e Totti hanno smesso di parlarsi: non hanno raggiunto alcun accordo e per questo ognuno andrà per la propria strada, curando nel dettaglio la rispettiva strategia processuale. La decisione finale spetterà dunque al giudice, che dovrà affrontare diversi temi: la questione economica, l’assegnazione della lussuosa villa all’Eur, l’affidamento dei tre figli.

Non solo, pare che con le trattative saltate Ilary Blasi abbia spezzato il sogno di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Una fonte ha spifferato al settimanale Nuovo che l’ex calciatore era pronto a sposare la 34enne, alla quale è legato da un anno, ma che al momento non è possibile.

“L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento”, ha spiegato la gola profonda. Obiettivo al momento irraggiungibile. Il Pupone deve quindi accontentarsi della convivenza: dallo scorso dicembre condivide con Noemi un appartamento a Roma Nord.

Oltre alla separazione Totti e Ilary sono anche i protagonisti di una causa parallela, quella relativa alla restituzione dei Rolex e borsette griffate. Un momento decisamente delicato per l’ex coppia d’oro, che ha avuto tre figli: Cristian, 17 anni, Chanel, 15, Isabel, 6.

Intanto a breve Ilary Blasi tornerà in televisione: è stata confermata al timone dell’Isola dei Famosi, che partirà su Canale 5 il prossimo 17 aprile. Prima la bionda presentatrice rilascerà un’intervista all’amica Silvia Toffanin. A Verissimo parlerà per la prima volta della rottura da Totti e del nuovo compagno Bastian.

Al contrario Noemi Bocchi è attesa in sala operatoria: la giovane ha confidato di soffrire di diastasi addominale e per questo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un problema di salute sorto dopo le due gravidanze: dall’ex marito Mario Caucci, la fidanzata di Totti ha avuto Sofia e Tommaso, che hanno rispettivamente dieci e otto anni.