Totti e Ilary separazione, salta l’accordo: sarà scontro in tribunale

Gli ex coniugi non sono ancora riusciti a trovare un punto d’incontro e i rispettivi avvocati hanno smesso di parlarsi

Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, dopo mesi di trattative i rispettivi avvocati – Antonio Conte (per lui) e Alessandro Simeone (per lei) – non si parlano neanche più. La data della prima udienza per la giudiziale è fissata per il prossimo 14 marzo. Al momento nessuno ha chiesto il rinvio. I due ex coniugi dovranno mettere in conto almeno due anni di battaglia (se tutto va bene).

La questione del patrimonio sarebbe, secondo quanto scrive il quotidiano di via Solferino, la più complessa da affrontare:

“Considerando che adesso Totti non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi, che ad aprile riprende L’Isola dei Famosi, ha un contratto milionario. L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli. Invece Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale”

Per quanto riguarda l’affidamento dei tre figli, il giornale fa sapere che è scontato che la piccola Isabel, di 6 anni, rimarrà con la mamma Ilary Blasi. Cristian e Chanel, rispettivamente 17 e 16 anni, potrebbero invece decidere diversamente.

E la storia dei Rolex e delle borsette rubate? Lunedì 6 marzo, al massimo martedì 7, potrebbe esserci la quarta udienza davanti al giudice Francesco Frettoni, che dovrà decidere se e quanti testimoni ascoltare, considerando che ciascuno ne ha elencati una dozzina.

Totti e Ilary felici insieme a Noemi e Bastian

La battaglia legale non sembra preoccupare più di tanto Francesco Totti e Ilary Blasi. Entrambi sono molto felici insieme ai rispettivi nuovi partner: Noemi Bocchi e Bastian Muller. L’ex capitano della Roma è andato a convivere con la 34enne da qualche mese e ha assicurato alla donna che la supporterà in questo complicato periodo della sua vita.

Noemi, come annunciato sui social network, ha infatti affermato di soffrire di diastasi addominale post parto. Per questo motivo prossimamente si sottoporrà ad un intervento di addominoplastica. Intanto Ilary Blasi ha ufficialmente presentato Bastian Muller a tutta la sua famiglia.

La conduttrice Mediaset è stata pizzicata dai paparazzi durante un pranzo a casa sua con il nuovo compagno e i vari parenti, che hanno accolto con entusiasmo la new entry che arriva direttamente dalla Germania. A breve Ilary Blasi tornerà in tv: è stata riconfermata alla guida dell’Isola dei Famosi, che ripartirà su Canale 5 ad aprile.

Prima dell’inizio del reality show Ilary Blasi rilascerà un’intervista a Verissimo, all’amica e collega Silvia Toffanin. Per circa un anno l’ex Letterina di Passaparola non ha proferito parola sulla sua vita privata che è stata completamente stravolta.