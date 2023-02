Totti, altro anello prezioso per Noemi: il retroscena su nozze e figlio

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più affiatati e in love, altri che crisi. Nei giorni scorsi qualche poco ben informato ha sussurrato di un momento no nella coppia. Alcune voci (poco fondate, è bene specificarlo) li volevano persino sul punto di dirsi addio. E invece tutto procede a gonfie vele. Addirittura, nelle scorse ore, l’ex calciatore della Roma è apparso nelle Stories Instagram della compagna, con un video simpatico in cui ha scimmiottato il modo di fare di alcuni influencer.

Ma c’è dell’altro: il magazine Oggi, con uno spiffero che porta la firma del giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo, ha spiegato che il ‘Pupone’ ha regalato alla Bocchi un secondo anello costoso, con la promessa di sposarla quando sarà possibile legalmente (al momento deve risolvere la pratica relativa alla burrascosa separazione dall’ex moglie Ilary Blasi, oggi felice al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller).

Sempre Dandolo ha aggiunto che oltre alla promessa dei fiori d’arancio, c’è quella di “avere un figlio presto, forse in corso“. Altrimenti detto, il giornalista non esclude nemmeno la possibilità che Noemi possa essere già in dolce attesa, andando a rilanciare una voce diffusasi di recente. Cosa c’è di vero? Totti e Noemi realmente hanno in progetto di sposarsi e avere un pargolo? Il tempo darà tutte le risposte del caso. Quel che è certo è che la coppia c’è, a tutti gli effetti, e che la love story è seria, parecchio: i due convivono già da qualche mese, presenziano assieme agli eventi mondani e hanno già conosciuto le rispettive famiglie.

Tornando invece all’incursione di Totti nelle Stories Instagram di Noemi, nel filmato in questione, si sente quest’ultima chiamarlo “amore” e chiedergli che cosa abbia trovato. La risposta di Francesco è stata tutta da ridere: “Ciao ragazzi, volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo”, ha detto il ‘Pupone’, prendendo poi dalla tasca dei pantaloni una mano finta con il dito medio ben in evidenza e scoppiando in una fragorosa risata. Insomma, una spernacchiata a tutte quelle persone che sul web si lanciano in proclami mielosi e falsi verso i propri follower.