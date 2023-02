Procede a gonfie vele la reazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller-Pettenpohl. La conduttrice Mediaset, che tornerà presto in video con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha già presentato il nuovo fidanzato a famigliari e amici anche se non ha ancora parlato pubblicamente di questo nuovo legame. Del tedesco si sa molto poco, si è parlato di un rampollo di buona famiglia ma la verità sarebbe un’altra…

Il settimanale Oggi è stato a Wächtersbach, la cittadina di origine di Bastian a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, per indagare sulla vita del 36enne e a quanto pare il nuovo fidanzato di Ilary non sarebbe quello che si credeva fino ad ora.

L’azienda dei Pettenpohl, specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, sarebbe ormai una piccola attività a carattere familiare. Fondata un secolo fa, oggi fatturerebbe poco più di 2 milioni di euro, con 16 dipendenti e oltre 500mila euro di utili nel 2021.

Stando a quanto riferisce il settimanale Oggi, l’azienda avrebbe debiti bancari per circa 1,5 milioni. Il sindaco della cittadina ha infatti dichiarato: “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”.

Bastian avrebbe dunque avviato un’azienda che produce insegne luminose e rilevato dopo il fallimento un hotel di una vicina località termale. Dal 2007 al 2015, invece, avrebbe lavorato a St. Moritz come “butler”, termine utilizzato nell’ambiente per definire una figura simile al maggiordomo.

“Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”, ha spiegato sempre alla rivista il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz. Bastian Muller conoscerebbe dunque bene la nota località sciistica e proprio qui avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza con Ilary Blasi.

La coppia, negli ultimi mesi, ha poi girato il mondo: Thailandia, Parigi, Montecarlo, solo per citarne alcune. In realtà l’ex Letterina di Passaparola non si è mai fermata da quando ha annunciato il divorzio da Francesco Totti. Con figli e sorelle è stata in Thailandia, sulle Dolomiti e nelle Marche.

Continua alla grande pure la relazione tra l’ex calciatore e la compagna Noemi Bocchi: i due sono andati a convivere in un super attico a Roma Nord e secondo qualcuno sarebbero pronti ad allargare la famiglia. Da giorni non si fa che parlare di un pancino sospetto della 34enne: quarto figlio in arrivo per Totti?