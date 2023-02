Totti e Noemi Bocchi: è amore vero. Il “vaffa” ai follower

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono davvero più innamorati che mai. A confermarlo, come se non si fosse già capito, sono state alcune Stories pubblicate nelle scorse ore dalla flower designer, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di contenuti che vedono al centro “Er Pupone” e il loro splendido rapporto.

Come anticipato giusto un ieri, in occasione di San Valentino, la coppia ha deciso di passare la festa degli innamorati insieme, dirigendosi in treno verso una romantica (e misteriosa) destinazione dove hanno passato un po’ di tempo insieme in tutta tranquillità. Prima Noemi Bocchi ha pubblicato un selfie con il suo nuovo compagno, poi ha condiviso una Stories dove è possibile vedere il letto dell’hotel dove hanno alloggiato con la scritta “io e te” composta da petali di rosa.

In un video, inoltre, si sente chiaro e tondo Noemi pronunciare le parole “Amore che hai trovato?” rivolta a Francesco Totti, che dice “Ciao ragazzi volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo” e subito dopo mostra una sorta di scultura di colore rosso con la forma di un dito medio. Un bel “vaffa” a tutti quei follower di Noemi forse un po’ troppo impiccioni che dalle sue Stories stanno cercando da mesi di approfondire un po’ questo nuovo, chiacchieratissimo rapporto sentimentale.

Il sentimento che è emerso fra di loro, insomma, sembra proprio essere amore vero. Alla luce di queste immagini, vengono ancora una volta spazzate via le voci relative ad una presunta crisi fra i due, gossip spiccioli che non hanno mai avuto alcun aggancio alla realtà dei fatti. Non è da escludere, tra l’altro, che dopo aver preso casa insieme i due potrebbero persino pensare ad un figlio. D’altra parte, “Er Pupone” non ha mai nascosto le sue intenzioni di diventare padre per la quarta volta.

Ilary Blasi: San Valentino senza Bastian Muller?

Nel frattempo, dopo aver passato qualche giorno a Roma insieme a lui, la ex di Totti Ilary Blasi sembra aver trascorso la festa degli innamorati da sola. Stando alla Instagram Stories pubblicata ieri, sembra che la conduttrice abbia passato questa giornata così speciale soltanto in compagnia figli, e di Isabel in modo particolare, che alla madre ha fatto un regalo molto toccante.