L’Isola dei Famosi 2023 deve ancora partire (aprirà i battenti lunedì 17 aprile in prime time su Canale Cinque) e già montano le polemiche. Nelle scorse ore è stato diramato il cast ufficiale dei naufraghi e, alcuni concorrenti dati per certi, non si sono visti nella lista definitiva di coloro che sbarcheranno in Honduras. Si è parlato di grandi esclusi. Più precisamente ci si è riferiti a Gianmarco Onestini,

Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. Secondo alcuni indiscrezioni, tali volti sarebbero stati in trattativa con il reality show ma all’ultimo sarebbero saltati per volere di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici Mediaset. Motivo? Sempre secondo i rumors i piani alti di Cologno Monzese li avrebbero messi fuori dai giochi per evitare una deriva trash della trasmissione. Tutto vero? Raggiunti da Fanpage.it, Serena Enardu e Gianmarco Onestini hanno smentito le suddette ricostruzioni.

La versione di Serena Enardu e di Gianmarco Onestini

“Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. Così Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. La sarda ha aggiunto: “Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”.

La medesima versione è stata snocciolata da Gianmarco Onestini, fratello di Luca. L’influencer bolognese, a proposito delle voci che hanno spiegato che sarebbe stato fatto fuori all’ultimo dal cast dei naufraghi, ha spiegato: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”. Dunque? Dove sta la verità? Poco importa: quel che è certo è che i nomi poc’anzi citati non entreranno a far parte del gruppo che darà il via all’Isola dei Famosi 2023. Attenzione, però, agli ingressi a gioco in corso. Non è detto che qualcuno possa essere ‘ripescato’.

La suddivisione dei naufraghi in tribù all’Isola dei Famosi

A Tv Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi ha spiegato che inizialmente ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Niente altro ha svelato in merito alle dinamiche che si vedranno nel reality. Al fianco dell’ex moglie di Totti ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Nel ruolo di inviato, riconfermato il puntale e spigliato Alvin