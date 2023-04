Nelle scorse ore sono stati ufficializzati tutti i vip del cast de L’Isola dei Famosi 2023. Diverse le sorprese rispetto alle indiscrezioni date per certe fino a pochi giorni fa. In totale, ai nastri di partenza (il reality show aprirà i battenti su Canale Cinque lunedì 17 aprile), i naufraghi che si apprestano a mettersi in gioco sono 16. Tra questi, non figurano 5 nomi che sembravano aver chiuso la trattativa con il programma. Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca, non ce l’ha fatta a strappare il pass per l’Honduras. Eppure era uno dei personaggi che sembravano essere stati ‘blindati‘ dalla trasmissione. La stessa sorte pare sia toccata a Elga e Serena Enardu (gemelle ex Uomini e Donne), a Luca di Carlo (fidanzato di Cicciolina) e a Gian Maria Sainato (noto alle cronache televisive per aver partecipato alla prima edizione di Riccanza e per aver un conto in sospeso con Tommaso Zorzi).

La lista degli esclusi dal cast iniziale de L’Isola dei Famosi 2023

Riassumendo, ecco la lista dei concorrenti che sarebbero stati fatti fuori all’ultimo:

Gianmarco Onestini

Serena Enardu

Elga Enardu

Luca Di Carlo

Gian Maria Sainato

A che cosa si deve l’esclusione dei suddetti personaggi? Secondo Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena televisivi e firma di Dagospia, all’origine del “no” ricevuto da alcuni papabili concorrenti ci sarebbe stato un diktat imposto dai vertici aziendali Mediaset.

I piani alti del Biscione, dopo la deriva ultrà trash presa dal Grande Fratello Vip 7, si sarebbero allarmati e avrebbero dato delle indicazioni precise sul cast dell’Isola. Altrimenti detto, a Cologno Monzese non si vuole rinunciare allo spettacolo ma dall’altro lato non si vuole nemmeno spingere l’acceleratore troppo sul gossip e sui teatrini. Si è visto come è finita al GF Vip 7 e non si vuole ripetere lo stesso errore.

Detto ciò, non è da escludere che alcuni dei nomi rimasti fuori dai 16 naufraghi del cast iniziale non possano essere ripescati più avanti. Come è noto, L’Isola, tra infortuni, squalifiche e abbandoni, ha bisogno di forze fresche da immettere a gioco in corso. Dunque è probabile che qualcuno tra coloro che è rimasto a bocca asciutta ora potrebbe avere una chance tra qualche settimana.