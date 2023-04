Secondo le indiscrezioni divulgate da Chi Magazine Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di dare spazio agli ex gieffini

Temptation Island, dopo un anno sabbatico, tornerà ad allietare il pubblico di Canale Cinque la prossima estate (la messa in onda è prevista tra giugno e luglio). Al timone del programma ritroveremo Filippo Bisciglia. Nei giorni scorsi alcuni rumors hanno raccontato che nel cast del reality show avrebbero potuto entrare i Donnalisi, altrimenti detto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, e gli Oriele, cioè Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Trattasi delle due coppie partorite dal Grande Fratello Vip 7.

Qualche presunto ben informato ha persino sostenuto che ci siano stati dei contatti tra gli ex gieffini e la produzione della trasmissione delle tentazioni. Le cose, però, non starebbero affatto così. Maria De Filippi avrebbe chiuso le porte sia agli Oriele sia ai Donnalisi. Non per antipatia ma per il semplice fatto che avrebbe deciso di puntare solo su coppie non famose. “I “Donnalisi” non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality”, ha reso noto Chi Magazine.

“L’embargo” Mediaset sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Dunque prosegue “l’embargo” Mediaset dei concorrenti che hanno partecipato al GF Vip 7. Sta facendo parecchio discutere il fatto che Verissimo di Silvia Toffanin abbia deciso di azzerare completamente le interviste ai “vipponi” che hanno trascorso mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Al momento non è stata nemmeno ospitata la vincitrice del programma, Nikita Pelizon, la quale, nelle scorse ore, ha avuto un piccolo sfogo, ricordando che lei non è mai scaduta nel trash, usando sempre un linguaggio educato. La modella, indirettamente, se l’è presa con alcuni altri vipponi le cui colpe sono ricadute pure su chi, ad esempio lei, non si è macchiato di scivoloni dimenticabili.

Fatto sta che, al di là degli sfoghi e dei mugugni, Mediaset pare che voglia dimenticarsi in fretta del Grande Fratello Vip 7. Alcuni episodi trash e volgari hanno mandato su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi. Ed è proprio da allora che Verissimo non ha più ospitato alcun personaggio del reality show condotto da Alfonso Signorini. I “vipponi” già pregustavano ospitate e spazi televisivi, invece pare proprio che resteranno a bocca asciutta.