Isola dei Famosi: Ilary Blasi conduttrice, Alessia Macari concorrente

Isola dei Famosi con Ilary Blasi: ultime news e gossip sui concorrenti

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà ad aprile subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Com’è noto, Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare il reality show dopo ben cinque edizioni. La Pinella vuole dedicarsi a nuovi progetti lavorativi e pare che Mediaset le abbia affidato la conduzione de Lo Show dei Record. Al timone dell’Isola non tornerà Simona Ventura come sussurrato da qualcuno bensì Ilary Blasi, lontana dalla tv da qualche mese dopo il flop di Eurogames. Accanto alla moglie di Totti potrebberiapparire Alvin nel ruolo di inviato ma si parla pure di Can Yaman, l’attore turco visto di recente come ospite a C’è posta per te.

Alessia Macari pronta per un nuovo reality show

Per quanto riguarda i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2020, Chi assicura che ci sarà Alessia Macari. L’ex Ciociara di Avanti un altro è pronta per un nuovo reality show, dopo aver vinto nel 2016 la prima edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Oliver Kragl, centrocampista del Benevento, è lontana dalla tv da tempo. L’ultimo progetto televisivo che l’ha vista protagonista è stato Tale e Quale Show, dove ha messo in luce le sue doti di cantante e ballerina.

Chi sono gli altri probabili concorrenti dell’Isola 2020

Per quanto riguarda gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2020 negli ultimi giorni si è parlato di un probabile coinvolgimento dell’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, della politica e opinionista Alessandra Mussolini, e del conduttore Marco Baldini.