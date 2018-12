Alessia Macari nuovi progetti per il 2019: matrimonio, album e Isola dei Famosi

Alessia Macari news: anno entusiasmante per la Ciociara di Avanti un altro

Il nuovo anno sarà molto impegnativo per Alessia Macari. La Ciociara di Avanti un altro ha finalmente realizzato il suo sogno: quello di intraprendere la strada di cantante professionista. In un’intervista a Nuovo Tv la 25enne ha annunciato che presto uscirà il suo primo album da solista. Un sogno che finalmente si realizza per Alessia che fin dai tempi del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto il desiderio di seguire le orme di Beyoncé, da sempre il suo mito. “Sto scrivendo belle canzoni per una casa discografica e il mio primo singolo dovrebbe uscire a gennaio. Nel mio primo album canterò in inglese e in italiano. Il genere sarà pop e reaggeton”, ha fatto sapere l’italo-irlandese.

Alessia Macari verso l’Isola dei Famosi 2019?

“In Italia la mentalità è un po’ chiusa rispetto all’America. Per esempio: Jennifer Lopez è sia cantante sia attrice e anche io vorrei fare lo stesso”, ha spiegato Alessia Macari. Che dopo aver vinto il Grande Fratello Vip nel 2016 non esclude la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi. “Parteciperei, ma prima devo prendere qualche chilo”, ha ribadito l’artista. La Cioci è infatti dimagrita parecchio nell’ultimo periodo a causa di continui traslochi – dovuti alla carriera da calciatore del fidanzato Oliver Kragl – e ad alcuni attacchi di panico. A proposito del tedesco, quando verrà celebrato il matrimonio annunciato ormai un anno fa?

Alessia Macari e il matrimonio con Oliver Kragl

Al momento una data non è stata ancora stabilita: i promessi sposi convivono già e vogliono organizzare l’evento con calma, senza troppa fretta. “Le nozze si celebreranno entro due anni, non aspetterò oltre. Al momento tutti e due stiamo pensando al nostro lavoro. Inoltre sono evangelico e in Italia, a differenza della Germania, per sposarsi occorrono il battesimo e la comunione, e devo ancora riceverli. Alessia deciderà la Chiesa, io dove si terrà la festa”, ha assicurato lo sportivo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.