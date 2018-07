Alessia Macari dimagrita di 10 chili per colpa degli attacchi di panico

Peso Alessia Macari: dimagrita di 10 chili per colpa di ansia e attacchi di panico

I fan più attenti lo avevano già notato su Instagram, ma ora è la diretta interessata a confermarlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Alessia Macari è dimagrita di ben dieci chili. La Ciociara di Avanti un altro ha perso così tanto peso nell’ultimo periodo a causa di ansia e attacchi di panico. Una situazione spiacevole, capitata all’improvviso, che ha turbato parecchio la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito entro il 2018 la Cioci, come la chiamano affettuosamente gli amici, non sposerà il fidanzato Oliver Kragl. L’evento è stato rimandato all’anno prossimo, in modo tale che Alessia possa riprendersi fisicamente e possa organizzare al meglio il tutto. Ma cosa è successo di preciso alla Macari?

Perché Alessia Macari ha cominciato a soffrire di attacchi di panico

“Mi è successo all’improvviso. Da un momento all’altro non capivo più niente, pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte. Forse i continui cambiamenti di vita mi hanno creato stress. Ho fatto quattro traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato che gioca a calcio. Adesso ci siamo trasferiti a Foggia. Mi sono trovata spesso sola, anche perché lui si deve allenare tutti i giorni”, ha raccontato Alessia Macari. Ora la showgirl sta meglio: su consiglio di un’amica si è iscritta in palestra e fare sport la sta aiutando sia fisicamente sia mentalmente. “Ho sofferto di ansia come molte ragazze della mia età. Pesavo 57 chili e ora la bilancia ne segna 48. Ma mi sono ripresa”, ha puntualizzato la Ciociara.

I progetti lavorativi di Alessia Macari prima del matrimonio

In attesa di riprendersi fisicamente e cominciare i preparativi per il matrimonio, Alessia Macari pensa al lavoro. La giovane sogna di partecipare a uno show calcistico come Quelli che il calcio o Tiki Taka ma a breve partirà per un tour in giro per l’Italia. Intanto in autunno la rivedremo a Tale e Quale Show, dove parteciperà nel torneo dei Campioni.

Oliver Kragl: chi è il fidanzato di Alessia Macari

Oliver Kragl è un giocatore tedesco di 28 anni. Attualmente è impegnato tra le fila del Foggia, squadra che milita nel campionato di Serie B. Lo sportivo è arrivato in Italia nel 2016, quando è stato acquistato dal Frosinone. Proprio grazie alla squadra giallo blu ha conosciuto Alessia che, com’è noto, tifa da sempre per il club laziale tanto da ricoprire pure il ruolo di madrina della squadra.