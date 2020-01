Can Yaman, retroscena Isola dei Famosi: progetto e spifferi, il gossip

Can Yaman, retroscena sull’Isola dei Famosi: il ruolo pensato per l’attore turco, lo spiffero

Grande Fratello Vip e non solo. La stagione dei reality Mediaset, non appena saluterà la Casa più spiata d’Italia, darà il bentornato a L’Isola dei Famosi. Per questo pare che i preparativi per orchestrare la nuova edizione siano già iniziati. Ed è spuntato un nome di peso orbitante attorno al programma: quello di Can Yaman. L’attore turco, che ha riscosso parecchio successo nel Bel Paese la scorsa estate con la soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, potrebbe infatti entrare a far parte del progetto. A renderlo noto è il magazine Chi, che spiffera che lo si potrebbe ritrovare nei panni di inviato, contendendosi il posto con l’apprezzatissimo Alvin (che ha ricoperto il ruolo lo scorso anno).

Can Yaman o Alvin nel ruolo di inviato nella prossima Isola: l’indiscrezione

“Scalda i motori L’Isola dei Famosi, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde Alvin o una sorpresa, la star mondiale turca Can Yaman”. Questo lo spiffero divulgato da Chi nella rubrica ‘Chicche di gossip’. Certo è che se l’indiscrezione dovesse trovare conferma e poi concretizzarsi sarebbe un vero colpaccio per il programma. Si attendono sviluppi sulla situazione. Nel frattempo Can Yaman non perde il feeling con il pubblico italiano. A testimoniarlo, l’ultima sua apparizione sul piccolo schermo mostrata solo una manciata di giorni fa a C’è posta per te.

Can Yaman a C’è posta per te: ospitata e sussurri del pubblico

L’attore turco è stato ospite nell’ultima puntata andata in onda di C’è posta per te. La sua presenza, però, ha sollevato qualche dubbio nei telespettatori. Motivo? Le persone a cui ha dato manforte sono sembrate piuttosto freddine nei suoi confronti spingendo una parte del pubblico a riversarsi sui social e a chiedersi se fosse vero che Yaman fosse il beniamino dei protagonisti della storia raccontata nel fortunato show guidato da Maria De Filippi. Dubbi a parte, la star è amatissima nel Bel Paese e averla nella prossima Isola sarebbe una scommessa assai allettante.