Isola dei famosi 2020, Marco Baldini concorrente? L’indiscrezione

Cast Isola dei famosi 2020, circolano i primi nomi: ecco chi potrebbe esserci tra i nuovi concorrenti

Sta entrando nel vivo il toto-nome per l’Isola dei famosi 2020: i concorrenti ufficiali non ci sono ancora, ma iniziano a spuntare dei probabili naufraghi. Nei mesi scorsi c’è stata trepidazione per i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche il toto-nome del Festival di Sanremo non lascia indifferente il pubblico. Adesso che conosciamo il cast di Sanremo e l’avventura del cast del Gf Vip è cominciata da più di due settimane, è il momento di concentrarsi sul cast dell’Isola dei famosi 2020. Stanno circolando i primi nomi, tra avvistamenti in luoghi sospetti e indiscrezioni trapelate dall’ambiente. E indovinate chi potrebbe essere un concorrente dell’Isola dei famosi 2020?

Isola dei famosi 2020, Marco Baldini sarà un concorrente della nuova edizione?

Stando a quanto riportato da Blogo, Marco Baldini potrebbe essere un naufrago della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Nulla di certo, non ci sono state conferme e per il momento neanche smentite. In ogni caso, qualsiasi cosa verrà detta dovrà essere presa con le pinze, come l’avvistamento di un’altra probabile concorrente, perché il cast verrà rivelato interamente solo in prossimità dell’inizio della nuova edizione. Ma non mancheranno indiscrezioni e anticipazioni sui concorrenti, come quella di oggi. Baldini sarebbe un concorrente perfetto per il reality show, sia per la sua storia passata e tormentata sia perché ha già dimostrato di poter conquistare il pubblico. Marco infatti ha vinto la quarta edizione de La Fattoria, decidendo di devolvere la somma vinta in beneficenza alle vittime del terremoto dell’Abruzzo.

Marco Baldini concorrente all’Isola 2020? Cinque anni fa la smentita: “Non ci andrei”

Ma è presto per dire con certezza che Marco Baldini sarà un concorrente dell’Isola 2020, anche perché lui stesso potrebbe smentire fra qualche giorno. Lo speaker radiofonico ha già smentito nel 2015 la sua partecipazione come concorrente all’Isola dei famosi. In quell’occasione a Domenica in disse: “Innanzitutto non sono mai stato contattato dall’Isola dei Famosi. Non ci andrei, un po’ perché ho un’età e ormai non ce la farei”. Gli autori riusciranno a convincerlo per l’Isola dei famosi 2020? La nuova edizione dovrebbe iniziare ad aprile, dopo la conclusione del Gf Vip 4.