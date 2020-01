Isola dei Famosi, Alessandra Mussolini nel cast? L’avvistamento sospetto

Alessandra Mussolini all’Isola dei Famosi? Strani avvistamenti

La notizia è di poche ore fa e ha come protagonista Alessandra Mussolini, politica e donna di spettacolo che abbiamo conosciuto come opinionista in moltissimi programmi televisivi. Si tratta ancora di un’indiscrezione, in realtà, ma ha tutta l’aria di essere qualcosa di molto succoso, visto che la Mussolini ha sempre fatto parlare molto di sé e non si può dire che non sia una donna che sa stare nell’ambiente televisivo: recente ad esempio è la sua partecipazione alla Pupa e il Secchione come giudice in una puntata chiacchieratissima. Ad ogni modo di cosa parliamo esattamente? Di un tweet con tanto di news allegata pubblicato da Giuseppe Candela di Dagospia che vede la Mussolini assieme al non meno noto agente dei casting Nando Muscariello.

L’Isola dei Famosi con Alessandra Mussolini? L’opinionista e politica al centro del gossip

Cosa bolle in pentola non ci è dato saperlo con certezza ma, visto che entrambi sono stati beccati proprio da Candela sotto la sede della società di produzione Magnolia, forse è il caso di fare delle ipotesi. Quelle succose che vi abbiamo anticipato all’inizio, chiaramente. E queste ipotesi, benché non si parli del reality show in questione ancora con insistenza, conducono tutte all’Isola dei Famosi. Sì, siamo nel pieno del Gf Vip 4 di Alfonso Signorini ma non abbiamo dimenticato L’Isola, e la possibilità che Alessandra Mussolini vi prenda parte come concorrente o come opinionista non sembra poter essere esclusa.

CHE CI FACEVA QUESTA MATTINA ALESSANDRA MUSSOLINI SOTTO LA SEDE DELLA SOCIETA' DI PRODUZIONE MAGNOLIA A ROMA, IN COMPAGNIA DELL'AGENTE DEI CASTING NANDO MOSCARIELLO? COSA BOLLE IN PENTOLA PER L'EX PARLAMENTARE E OPINIONISTA TV? (VIDEO) https://t.co/5LBtLlw9jO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 17, 2020

Cast Isola dei Famosi, Alessandra Mussolini perfetta per qualsiasi ruolo

L’entrata nel cast della Mussolini sarebbe un colpaccio per L’Isola, al netto di qualsiasi giudizio politico, visto che Alessandra ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua, di combattere l’ipocrisia imperante e di non sottostare a schemi che non le andavano a genio. Ecco perché sarebbe perfetta per un reality, a prescindere dal ruolo per il quale potrebbe essere stata chiamata. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.