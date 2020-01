De Benedetti bacia Stella ma lei è fidanzata: Ruffini perde pazienza, Mussolini basita

La Pupa e il Secchione, Giovanni De Benedetti bersagliato: le accuse al latinista

Puntata ghiottissima quella della Pupa e il Secchione del 14 gennaio che ha avuto come protagonista indiscusso Giovanni De Benedetti, latinista che ha già fatto perdere la testa a parecchi telespettatori per il suo bell’aspetto. E non solo al pubblico, verrebbe da dire, visto che la pupa Carlotta Cocina, che è stato separato da lui nel gioco della puntata, gliene ha dette di tutti i colori visibilmente inviperita: secondo lei infatti De Benedetti va dietro a ogni donna e non è in grado di controllarsi nonostante le avesse fatto capire che tenesse molto a lei. “Talmente tanto sf…ato – queste le parole che ha usato la pupa – che si farebbe pure le piante”. “Non potrei stare con uno così – ha aggiunto in seguito –. Siamo lui qui, anzi sottoterra, e io qui. Credo che sia una persona falsissima, non so nemmeno perché è qui, per me dovrebbe tornare a casa”. Carlotta non ha tollerato le particolari attenzioni riservate da De Benedetti a Stella Manente: attenzioni che lui stesso aveva sminuito parlando con lei.

De Benedetti ha baciato Stella Manente (che è fidanzata): cosa è successo alla Pupa e il Secchione

“Stella – queste alcune delle parole usate dal latinista – è molto divertente, ironica, elegante, c’è un grande feeling, però non è quell’attrazione magnetica…”. “Ma quanto puoi essere finto – gli ha chiesto Carlotta durante un confronto –? Io te lo dico in faccia che sei un finto di m…a, e non te la dà nessuna”. “Ha creato tutta una storia – così si è sfogato De Benedetti –… Me, Stella… non non c’era niente… potrebbe fare la sceneggiatrice…”. De Benedetti non è finito in coppia con Stella però: dopo i cambiamenti della puntata è finito con Martina Di Maria che ha notato varie volte che “De Benedetti ci prova con tutte. Le vuole tutte ma nessuno lo vuole”. Peccato che i fatti non siano andati così perché poi è stato mandato in onda un video in cui Stella e De Benedetti si baciano (sebbene non intensamente) su di un letto. “Erano delle coccole – ha spiegato Stella a Paolo Ruffini –. Questo è successo esattamente ieri sera. Si trattava di abbracci… le donne hanno anche bisogno di affetto. Io – ha poi aggiunto sorprendendo i presenti – sono seriamente fidanzata, quasi sposata con un uomo al di fuori”. Subito dopo sono arrivate le precisazioni di De Benedetti che hanno fatto infuriare Paolo Ruffini.

Paolo Ruffini indispettito con De Benedetti: perché il conduttore ha perso la pazienza

“Eravamo – ha spiegato il latinista – alcuni amici e, trasportato dal momento e dall’affetto che nutro per lei, ci siamo accarezzati e sbaciucchiati”. Ruffini non ci ha visto più e gli ha fatto notare che avrebbe dovuto essere meno ipocrita: “Avresti molto più coraggio a dire ‘L’ho baciata’”. “L’ho baciata – ha allora ammesso il latinista –. Sapevo della sua situazione ed è il motivo per cui mi sono confuso”. “Io sono contenta – ha così commentato Carlotta – che la verità viene sempre a galla alla fine”. Ruffini ha ripreso il discorso in seguito: “Tu hai baciato questa ragazza… Mi devi dire perché”. “Io adoro e venero tutte le donne che incontro”, questa la sua risposta che ha causato anche la reazione di Alessandra Mussolini, presente in puntata come giudice: “A me dispiace che per te un bacio non sia nulla. Invece in un bacio c’è tanto”. Alla fine Stella ha ammesso che secondo lei De Benedetti prova qualcosa, e lui ha sottolineato che quando parla di “venerazione per le femmine” non parla di andar dietro a chiunque. La prossima puntata ne potremmo vedere delle belle!