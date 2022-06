Isola dei Famosi 2022, 23esima puntata: primo finalista, eliminato, nominati

Una serata importante per l’Isola dei Famosi 2022 con la 23esima puntata, in quanto è stato eletto il primo finalista. Si tratta dell’edizione più lunga di sempre e ormai i naufraghi sono abbastanza stanchi. Alvin ha subito fatto sapere che in Honduras da una parte c’era una tempeste elettrica e dall’altra un uragano. A causa di quel maltempo, è saltato anche il collegamento. Per ingannare il tempo, attendendo di ritrovare il modo per ricollegarsi con i naufraghi, Ilary Blasi ha chiesto ad alcuni ex concorrenti di dire la loro sulle ultime liti tra Nicolas Vaporidis e Nick.

In studio, Guendalina Tavassi ha preso prontamente le difese del suo amico, con Alessandro Iannoni che sembrava sostenerla. Non erano d’accordo con le sue parole Clemente Russo, Laura Maddaloni e Ilona Staller, che invece hanno difeso il cantante. Ancora in assenza del collegamento, la padrona di casa ha fatto entrare Lory Del Santo, che ha subito battibeccato con Vladimir Luxuria.

Il programma è riuscito finalmente a ricollegarsi con l’Honduras ed è arrivato il risultato del televoto: Gennaro Auletto ha dovuto abbandonare Playa Palapa con il 7% dei voti (Marialaura 42%, Nick 32%, Estefania 19%). Il bacio di giuda l’ha dato a Mercedesz Henger. È arrivato il momento di mettere in pratica il sistema per eleggere il primo finalista. Le prime a sfidarsi sono state le donne, che hanno dovuto scrivere su una lavagnetta il nome della collega che non meriterebbe la finale.

Marialaura ha scelto Estefania;

Mercedesz ha scelto Estefania;

Estefania ha scelto Mercedesz;

Carmen ha scelto Mercedesz.

Poiché i voti hanno portato a una parità, a decidere è stata la sorte. Estefania ha pescato il cocco con una stella nera e, dunque, non ha potuto prendere parte alla prova dei lettini inclinati, vinta da Mercedesz. Dopo una simpatica prova che ha permesso a Carmen e Luca di mangiare i Mikado, è stato il turno degli uomini di decidere chi non meriterebbe la finale.

Edoardo ha scelto Nick;

Nicolas ha scelto Nick;

Nick ha scelto Luca;

Luca ha scelto Nick.

Dunque, Nick non ha potuto prendere parte alla prova a percorso, vinta da Nicolas. Ma non sono stati gli unici a sfidarsi in questo importantissimo televoto. Ogni naufrago ha dovuto scegliere chi non meriterebbe di andare in finale, lasciando solo uno fuori dalla catena. Hanno iniziato i due già candidati, Vaporidis e Mercedesz, che hanno fatto il nome di Nick.

A sua volta il cantante ha scelto Luca e così via: Estefania, Marialaura ed Edoardo. Si sono sfidati al televoto Nicolas, Mercedesz e Carmen. La giovane Henger ha poi affrontato la prova della mela con Edoardo, i quali hanno vinto e così non hanno dovuto indossare l’elastico che li avrebbe tenuti uniti per qualche giorno.

Finalmente, è arrivato il momento di scoprire chi è il primo finalista della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis con 47% (Carmen 35%, Mercedesz 18%). “Sono contento e, allo stesso tempo, sono stupito”, ha dichiarato l’attore. Inoltre, ha assicurato a Vladimir Luxuria che continuerà a essere se stesso.

Grande sorpresa per Nick, che ha ricevuto prima di un videomessaggio di sua moglie Vanessa che l’ha fatto commuovere. Subito dopo, la donna l’ha raggiunto nella zona nomination per abbracciarlo da vivo. Infatti, Vanessa ha superato le sue paure ed è volata in Honduras per dare tutto il suo appoggio al cantante.

Edoardo Tavassi per la prima volta ha resistito molto per la prova leader, ma Carmen Di Pietro ha avuto la meglio. La puntata è andata avanti con Gennaro, che ha raggiunto Pamela Petrarolo su Playa Sgamatissima. Ilary ha così aperto il televoto flash per scoprire l’eliminato definitivo di questa puntata: Gennaro con il 27% dei voti (Pamela 73%).

Su La Palapa sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Nick e Mercedesz.

Luca ha nominato Nick;

Estefania ha nominato Nick;

Nick ha nominato Luca;

Edoardo ha nominato Nick;

Mercedesz ha nominato Nick;

Marialaura ha nominato Nick;

Nicolas ha nominato Nick;

Carmen come leader ha nominato Mercedesz.

Lory Del Santo, il confronto con Marco Cucolo

Come già anticipato, tra i due c’è aria di crisi. Lory non riesce ad accettare il fatto che Marco non abbia preso le sue difese durante la scorsa puntata. A detta sua, Cucolo avrebbe scelto il gioco anziché lei, cercando di farsi amici gli altri naufraghi e di non farsi nominare a sua volta. Attualmente, il giovane si trova ancora in Honduras a causa del problema di salute (calcoli alla colecisti) che l’ha costretto ad abbandonare il gioco. Da lì ha ammesso di aver sbagliato a non supportare la Del Santo. Non solo, ha fatto presente che per sua indole non è il tipo di persona che ama scontrarsi.

“Abbiamo iniziato insieme, siamo insieme da 9 anni. Ti stavi allontanando, non perché non mi ami, ma hai visto dove ti conveniva stare per gioco. Tra me e il gioco, hai scelto il gioco e questo a me non sta bene. C’era di mezzo il tuo giudizio, sicuramente avrebbe fatto la mia differenza per me. Devo dire che sei fotogenico”

Da qui è nata spontanea la domanda di Nicola Savina, che ha accolto l’applauso del pubblico: “Per un gioco in televisione uno si lascia?”. Ora Lory vuole “osservarlo” e incontrarlo così la prossima settimana, quando lui lunedì arriverà in studio. A questo punto, è intervenuta Vladimir Luxuria: “C’è una cosa che si chiama autoanalisi, ti sei chiesta se avesse ragione anche lui? È una persona che può pensare con la sua testa”.

A fine puntata, Lory ha anche chiarito la gaffe che l’ha vista protagonista in questi giorni sui social network. La Del Santo si è dissociata da un messaggio in particolare. Probabilmente si riferisce al commento negativo sul programma.